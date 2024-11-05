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Смартфоны в Украине неожиданно переключают время: что это значит и как исправить ситуацию?

Вторник 05 ноября 2024 17:10
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Смартфоны в Украине неожиданно переключают время: что это значит и как исправить ситуацию? Из-за РЭБ время на смартфонах в Украине меняется автоматически (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Недавние сбои времени на смартфонах в Украине озадачили многих пользователей, ведь устройства стали произвольно менять часовой пояс. Это связано с активацией радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая влияет на GPS и может временно перенастроить координаты, заставляя устройства ошибочно определять местоположение.

О том, почему на смартфонах меняется время и как быстро и просто устранить эту проблему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере IT и технологий Mezha.Media.

Почему на смартфонах изменяется время?

Этот процесс называется GPS-спуфингом - метод, манипулирующий GPS-сигналами и передающий фальшивые данные о местонахождении. Благодаря этому вражеские дроны, ориентируясь на GPS, могут упустить курс или вернуться назад. В то же время смартфоны, которые полагаются на GPS для настройки времени, иногда меняют часовой пояс в зоне действия спуфинга. Проблему, однако, легко решить самостоятельно.

Как решить проблему автоматического изменения времени на iPhone?

Откройте “Настройки”, перейдите в раздел “Общие” и выберите “Дата и время”. В этом меню выключите переключатель "Задавать автоматически" и вручную установите часовой пояс для Киева. Теперь iPhone не будет менять автоматически время, но при поездках за границу опцию нужно снова включить.

Смартфоны в Украине неожиданно переключают время: что это значит и как исправить ситуацию?

Как исправить ситуацию автоматического изменения времени на iPhone (фото: Mezha.Media)

Как избежать автоматического изменения времени на Android?

Зайдите в “Настройки”, выберите “Общее управление” и выделите “Дата и время”. У разных моделей смартфонов разделы могут немного отличаться, но нужные опции всегда есть в меню "Дата и время". Например, в Samsung можно отдельно настроить часовой пояс через сеть или геолокацию: оставьте включенной опцию “Автоматический часовой пояс”, но выключите “Часовой пояс по местоположению”.

На устройствах Motorola, использующих "чистый" Android, настройки аналогичны.

Смартфоны в Украине неожиданно переключают время: что это значит и как исправить ситуацию?Смартфоны в Украине неожиданно переключают время: что это значит и как исправить ситуацию?

Как исправить ситуацию автоматического изменения времени на Android (фото: Mezha.Media)

Напомним, что Украине приходится ежемесячно изобретать новые РЭБ.

А еще мы писали про 6 важных настроек, которые нужно сделать после покупки нового смартфона Samsung.

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