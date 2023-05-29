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Смакота, яка тане в роті: як зробити ніжний меренговий рулет з полуницею

Як приготувати меренговий рулет із полуницею (фото: Depositphotos)
Автор: Анна Шиканова

Сезон фруктів та ягід дозволяє не лише насититися вітамінами на весь рік уперед, але приготувати неймовірно смачні страви та десерти. Одним із таких десертів є неймовірно ніжний і повітряний меренговий рулет із полуницею.

Як приготувати такий рулет, розповіла кулінарка Аліна FooDee на своєму каналі у YouTube.

Що вам знадобиться:

Для коржу:

  • Білки – 4 шт. (140 г)
  • Цукор - 200 г (загальна кількість цукру в 1,5 раза більша за білки)
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Сіль - щіпка
  • Лимонний сік

Для начинки:

  • Вершки 33% - 300 г
  • Полуниця - 150-200 г
  • Ванільний цукор - 10 г

Як приготувати меренговий рулет з полуницею

У білки додайте дрібку солі, лимонний сік і збивайте на середній швидкості до появи піни.

Змішайте ванільний цукор зі звичайним і поступово додавайте до білків, збиваючи їх до стійкого стану (до міцних пік).

Меренгу викладайте на силіконовий килимок чи пергамент шаром 1,5-2 см. Випікайте при 160-170 градусах 20-30 хвилин. Усередині меренга має залишитися м'якою, а зверху - з хрусткою скоринкою.

Меренговий корж обережно перекладіть на другий лист пергаменту і дайте повністю охолонути.

Поки корж холоне, займіться начинкою. Збийте охолоджений вершки з ванільним цукром до пишності. Полуницю помийте і наріжте шматочками.

На меренговий корж викладіть крем, зверху додайте шматочки полуниці. Частину крему та полуниці залиште для прикраси рулету.

Згорніть акуратно корж у рулет за допомогою пергаменту, і прикрасьте зверху вершками, полуницею та м'ятою. Подавати на стіл можна відразу, але він сильно кришитиметься. Скоринка буде хрумкою, а меренга залишиться тягучою.

Якщо потримати рулет у холодильнику, то меренга стане м'якою і ніжною як хмарка.

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