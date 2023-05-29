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Вкуснятина, которая тает во рту: как сделать нежный меренговый рулет с клубникой

Как приготовить меренговый рулет с клубникой (фото: Depositphotos)
Автор: Анна Шиканова

Сезон фруктов и ягод позволяет не только насытиться витаминами на весь год вперед, но приготовить невероятно вкусные блюда и десерты. Одним из таких десертов является невероятно нежный и воздушный меренговый рулет с клубникой.

Как приготовить такой рулет, рассказала кулинарка Алина FooDee на своем канале в YouTube.

Что вам понадобится:

Для коржа:

  • Белки - 4 шт. (140 г)
  • Сахар - 200 г (общее количество сахара в 1,5 раза больше белков)
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Соль - щепотка
  • Лимонный сок

Для начинки:

  • Сливки 33% - 300 г
  • Клубника - 150-200 г
  • Ванильный сахар - 10 г

Как приготовить меренговый рулет с клубникой

В белки добавьте щепотку соли, лимонный сок и взбивайте на средней скорости до появления пены.

Смешайте ванильный сахар с обычным и постепенно добавляйте к белкам, взбивая их до устойчивого состояния (до крепких пик).

Меренгу выкладывайте на силиконовый коврик или пергамент слоем 1,5-2 см. Выпекайте при 160-170 градусах 20-30 минут. Внутри меренга должна остаться мягкой, а сверху - с хрустящей корочкой.

Меренговый корж аккуратно переложите на второй лист пергамента и дайте полностью остыть.

Пока корж стынет, займитесь начинкой. Взбейте охлажденный сливки с ванильным сахаром до пышности. Клубнику помойте и нарежьте кусочками.

На меренговый корж выложите крем, сверху добавьте кусочки клубники. Часть крема и клубники оставьте для украшения рулета.

Сверните аккуратно корж в рулет с помощью пергамента, и украсьте сверху сливками, клубникой и мятой. Подавать на стол можно сразу, но он будет сильно крошиться. Корочка будет хрустящей, а меренга останется тягучей.

Если подержать рулет в холодильнике, то меренга станет мягкой и нежной как облачко.

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