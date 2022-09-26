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Вкуснятина из фарша и капусты, лучше голубцов: просто смешайте все

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 21:40
Вкуснятина из фарша и капусты, лучше голубцов: просто смешайте все Скриншот: Как приготовить блюдо из фарша и капусты
Автор: Светлана Мащенко

Не знаете чем сытным и вкусным побаловать семью, а котлеты уже приелись? Предлагаем вам смешать фарш с капустой и протушить все это на сковороде.

Рецептом поделилась известная украинская кулинарная блоггер Alina FooDee.

Составляющие:

  • Фарш – 500-600 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Капуста – 300 г
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Томатный соус – 500 г
  • Лавровый лист – 1 шт.

Пошаговое приготовление

Натрите морковь на большой терке. Мелко нарежьте лук. Нашинкуйте капусту.

Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и капусту. Обжарьте 15 минут (минут) до мягкости капусты.

Добавьте овощи в фарш. Посолите и поперчите. Сформируйте котлеты и обжарьте их с обеих сторон.

Залейте томатным соусом, положите лавровый лист. Накройте крышкой и тушите 15-20 минут.

Раньше мы писали, как дома приготовить чебуреки "как на море".

Также читайте, как приготовить вкусные жареные пирожки на картофельном отваре.

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