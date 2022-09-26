Вкуснятина из фарша и капусты, лучше голубцов: просто смешайте все

Скриншот: Как приготовить блюдо из фарша и капусты

Не знаете чем сытным и вкусным побаловать семью, а котлеты уже приелись? Предлагаем вам смешать фарш с капустой и протушить все это на сковороде.

Рецептом поделилась известная украинская кулинарная блоггер Alina FooDee.