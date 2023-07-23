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Смакота з двох кабачків за 5 хвилин, яку ви захочете готувати щодня

Як приготувати смачні кабачки (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

З кабачків можна приготувати багато смачних страв: супи, пироги, млинці і навіть солодку випічку. А як щодо салату з сирих овочів з краплею спецій? Такий швидкий салат стане чудовим доповненням до основної страви.

Якщо не враховувати час на маринування, готуються такі кабачки всього за п'ять хвилин.

Рецептом поділилися на каналі YouTube-каналі Просто і смачно.

Складники:

  • кабачки - 2 шт.
  • часник - 2-3 зубчика
  • яблучний оцет - 2 ст. л.
  • мед - 1 ч. л.
  • петрушка - пучок
  • сіль та перець за смаком

Як приготувати салат

Вимийте два середніх кабачки, поріжте кільцями і складіть в миску.

Перемішайте все ретельно, можна руками, і залиште на одну годину.

Приготуйте маринад, змішавши сіль, перець, вичавлений часник, яблучний оцет, мед.

Дрібно поріжте кріп. З кабачків злийте зайву рідину і змішайте з кропом. Полийте маринадом, перемішайте і дайте трохи настоятись.

За бажанням перед подачею збризніть олією.

Раніше ми писали, як приготувати неймовірно смачні кабачки в духовці.

Також дізнайтеся, як зробити швидкі мариновані огірки, для яких не треба варити маринад.

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Кулинар