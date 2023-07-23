Смакота з двох кабачків за 5 хвилин, яку ви захочете готувати щодня

З кабачків можна приготувати багато смачних страв: супи, пироги, млинці і навіть солодку випічку. А як щодо салату з сирих овочів з краплею спецій? Такий швидкий салат стане чудовим доповненням до основної страви.
Якщо не враховувати час на маринування, готуються такі кабачки всього за п'ять хвилин.
Рецептом поділилися на каналі YouTube-каналі Просто і смачно.
Вимийте два середніх кабачки, поріжте кільцями і складіть в миску.
Перемішайте все ретельно, можна руками, і залиште на одну годину.
Приготуйте маринад, змішавши сіль, перець, вичавлений часник, яблучний оцет, мед.
Дрібно поріжте кріп. З кабачків злийте зайву рідину і змішайте з кропом. Полийте маринадом, перемішайте і дайте трохи настоятись.
За бажанням перед подачею збризніть олією.
Раніше ми писали, як приготувати неймовірно смачні кабачки в духовці.
Також дізнайтеся, як зробити швидкі мариновані огірки, для яких не треба варити маринад.