Вкуснотища из двух кабачков за 5 минут, которую вы захотите готовить каждый день

Из кабачков можно приготовить много вкусных блюд: супы, пироги, блины и даже сладкую выпечку. А как насчет салата из сырых овощей с каплей специй? Такой быстрый салат станет отличным дополнением к основному блюду.
Если не учитывать время на маринование, готовятся такие кабачки всего за пять минут.
Рецептом поделились на канале YouTube-канале Просто і смачно.
Вымойте два средних кабачка, порежьте кольцами и сложите в миску.
Перемешайте все тщательно, можно руками, и оставьте на один час.
Приготовьте маринад, смешав соль, перец, выжатый чеснок, яблочный уксус, мед.
Мелко порежьте укроп. Из кабачков слейте лишнюю жидкость и смешайте с укропом. Полейте маринадом, перемешайте и дайте немного настояться.
По желанию перед подачей сбрызните маслом.
Раньше мы писали, как приготовить невероятно вкусные кабачки в духовке.
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