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Вкуснотища из двух кабачков за 5 минут, которую вы захотите готовить каждый день

Как приготовить вкусные кабачки (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Из кабачков можно приготовить много вкусных блюд: супы, пироги, блины и даже сладкую выпечку. А как насчет салата из сырых овощей с каплей специй? Такой быстрый салат станет отличным дополнением к основному блюду.

Если не учитывать время на маринование, готовятся такие кабачки всего за пять минут.

Рецептом поделились на канале YouTube-канале Просто і смачно.

Составляющие:

  • кабачки - 2 шт.
  • чеснок - 2-3 зубчика
  • яблочный уксус - 2 ст. л.
  • мед - 1 ч. л.
  • петрушка - пучок
  • соль и перец по вкусу

Как приготовить салат

Вымойте два средних кабачка, порежьте кольцами и сложите в миску.

Перемешайте все тщательно, можно руками, и оставьте на один час.

Приготовьте маринад, смешав соль, перец, выжатый чеснок, яблочный уксус, мед.

Мелко порежьте укроп. Из кабачков слейте лишнюю жидкость и смешайте с укропом. Полейте маринадом, перемешайте и дайте немного настояться.

По желанию перед подачей сбрызните маслом.

Раньше мы писали, как приготовить невероятно вкусные кабачки в духовке.

Также узнайте, как сделать быстрые маринованные огурцы, для которых не нужно варить маринад.

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Кулинар