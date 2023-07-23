Вкуснотища из двух кабачков за 5 минут, которую вы захотите готовить каждый день

Из кабачков можно приготовить много вкусных блюд: супы, пироги, блины и даже сладкую выпечку. А как насчет салата из сырых овощей с каплей специй? Такой быстрый салат станет отличным дополнением к основному блюду.

Если не учитывать время на маринование, готовятся такие кабачки всего за пять минут.