Смак осені: рецепт маринованих опеньків для смачних закусок

Що потрібно для маринованих опеньків

Для того, щоб замаринувати опеньки, на 2 банки об'ємом в 0,5 л необхідні такі інгредієнти:

свіжі опеньки - 1-1,5 кг

лимонна кислота - 0,5 ч. л.

сіль - 1 ст. л. і 2 ч. л.

духмяний перець горошком - 2 шт.

чорний перець горошком - 6 шт.

лавровий листок - 2 шт.

цукор - 2 ст. л.

оцет 9% - 2 ст. л.

питна вода - 1 л

Як маринувати опеньки на зиму

Для маринування варто обирати молоді, свіжі та міцні опеньки - тоді мариновані гриби будуть м'якими та смачними. Спочатку опеньки потрібно ретельно очистити від бруду та ґрунту. Для цього у велику миску потрібно залити воду з-під крана та всипати 1 ст. л. солі.

Вимочіть опеньки в підсоленій воді протягом декількох годин. Щоб опеньки не спливали, на них можна поставити тарілку.

Як підготувати опеньки до маринування (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Після цього ретельно промийте опеньки під проточною водою та у разі необхідності підріжте ніжки. Для маринування опеньки потрібно відварити.

Налийте в велику каструлю достатньо води, додайте лимонну кислоту та всипте опеньки. Лимонна кислота допомагає зберегти колір грибів і пом'якшує їхній смак.

Щойно вода з опеньками закипить, потрібно зняти піну та сміття. Від моменту кипіння опеньки потрібно варити протягом 40 хвилин.

Потім гриби треба ще раз промити, спершу в гарячій воді, а потім в холодній. Перекладіть гриби на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

Найкраще маринувати гриби в півлітрових банках. На дно чистої банки покладіть 1 лавровий лист, 1 горошок духмяного перцю і 3 горошини чорного перцю.

Наповніть баночки грибами. Важливо не закладати опеньки надто щільно. Потім всипте в кожну банку по 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі, влийте по 1 ст. л. оцту.

Як маринувати опеньки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Залийте гриби чистою питною водою майже до краю баночки. Нещільно накрийте банки кришками і переставте посуд в велику каструлю. На дно каструлю обов'язково слід покласти рушник.

Налийте води в каструлю так, щоб вода доходила до різьби банки. Поставте каструлю на маленький вогонь. Від моменту закипання води в каструлі стерилізувати банки з грибами потрібно 40 хвилин.

Після цього консервацію дістають з каструлі і герметично закручують кришки. Накрийте банки рушником і зачекайте до повного охолодження. Після цього мариновані опеньки потрібно зберігати в темному прохолодному місці.