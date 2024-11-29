Вкус осени: рецепт маринованных опят для вкусных закусок

Что нужно для маринованных опят

Для того чтобы замариновать опята, на 2 банки объемом в 0,5 л необходимы следующие ингредиенты:

свежие опята - 1-1,5 кг

лимонная кислота - 0,5 ч. л.

соль - 1 ст. л. и 2 ч. л.

душистый перец горошком - 2 шт.

черный перец горошком - 6 шт.

лавровый лист - 2 шт.

сахар - 2 ст. л.

уксус 9% - 2 ст. л.

питьевая вода - 1 л

Как мариновать опята на зиму

Для маринования следует выбирать молодые, свежие и крепкие опята - тогда маринованные грибы будут мягкими и вкусными. Сначала опята нужно тщательно очистить от грязи и почвы. Для этого в большую миску нужно залить воду из крана и всыпать 1 ст. л. соли.

Вымочите опята в подсоленной воде в течение нескольких часов. Чтобы опята не всплывали, на них можно поставить тарелку.

Как подготовить опята к мариновке (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

После этого тщательно промойте опята под проточной водой и в случае необходимости подрежьте ножки. Для маринования опята нужно отварить.

Налейте в большую кастрюлю достаточно воды, добавьте лимонную кислоту и всыпьте опята. Лимонная кислота помогает сохранить цвет грибов и смягчает их вкус.

Как только вода с опятами закипит, нужно снять пену и мусор. От момента кипения опята нужно варить в течение 40 минут.

Затем грибы нужно еще раз промыть, сначала в горячей воде, а затем в холодной. Переложите грибы на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Лучше всего мариновать грибы в полулитровых банках. На дно чистой банки положите 1 лавровый лист, 1 горошек душистого перца и 3 горошины черного перца.

Наполните баночки грибами. Важно не закладывать опята слишком плотно. Затем всыпьте в каждую банку по 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, влейте по 1 ст. л. уксуса.

Как мариновать опята (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Залейте грибы чистой питьевой водой почти до края баночки. Неплотно накройте банки крышками и переставьте посуду в большую кастрюлю. На дно кастрюли обязательно следует положить полотенце.

Налейте воды в кастрюлю так, чтобы вода доходила до резьбы банки. Поставьте кастрюлю на маленький огонь. С момента закипания воды в кастрюле стерилизовать банки с грибами нужно 40 минут.

После этого консервацию извлекают из кастрюли и герметично закручивают крышки. Накройте банки полотенцем и подождите до полного охлаждения. После этого маринованные опята нужно хранить в темном прохладном месте.