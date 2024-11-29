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Смак осені: рецепт маринованих опеньків для смачних закусок

П'ятниця 29 листопада 2024 17:35
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Смак осені: рецепт маринованих опеньків для смачних закусок Як замаринувати опеньки на зиму (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Мариновані опеньки - ідеальне доповнення до багатьох страв або закусок. А простий рецепт їхнього приготування дозволить насолоджуватися смаком грибочків протягом всієї зими.

Про те, як маринувати опеньки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для маринованих опеньків

Для того, щоб замаринувати опеньки, на 2 банки об'ємом в 0,5 л необхідні такі інгредієнти:

  • свіжі опеньки - 1-1,5 кг
  • лимонна кислота - 0,5 ч. л.
  • сіль - 1 ст. л. і 2 ч. л.
  • духмяний перець горошком - 2 шт.
  • чорний перець горошком - 6 шт.
  • лавровий листок - 2 шт.
  • цукор - 2 ст. л.
  • оцет 9% - 2 ст. л.
  • питна вода - 1 л

Як маринувати опеньки на зиму

Для маринування варто обирати молоді, свіжі та міцні опеньки - тоді мариновані гриби будуть м'якими та смачними. Спочатку опеньки потрібно ретельно очистити від бруду та ґрунту. Для цього у велику миску потрібно залити воду з-під крана та всипати 1 ст. л. солі.

Вимочіть опеньки в підсоленій воді протягом декількох годин. Щоб опеньки не спливали, на них можна поставити тарілку.

Смак осені: рецепт маринованих опеньків для смачних закусок

Як підготувати опеньки до маринування (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Після цього ретельно промийте опеньки під проточною водою та у разі необхідності підріжте ніжки. Для маринування опеньки потрібно відварити.

Налийте в велику каструлю достатньо води, додайте лимонну кислоту та всипте опеньки. Лимонна кислота допомагає зберегти колір грибів і пом'якшує їхній смак.

Щойно вода з опеньками закипить, потрібно зняти піну та сміття. Від моменту кипіння опеньки потрібно варити протягом 40 хвилин.

Потім гриби треба ще раз промити, спершу в гарячій воді, а потім в холодній. Перекладіть гриби на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

Найкраще маринувати гриби в півлітрових банках. На дно чистої банки покладіть 1 лавровий лист, 1 горошок духмяного перцю і 3 горошини чорного перцю.

Наповніть баночки грибами. Важливо не закладати опеньки надто щільно. Потім всипте в кожну банку по 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі, влийте по 1 ст. л. оцту.

Смак осені: рецепт маринованих опеньків для смачних закусок

Як маринувати опеньки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Залийте гриби чистою питною водою майже до краю баночки. Нещільно накрийте банки кришками і переставте посуд в велику каструлю. На дно каструлю обов'язково слід покласти рушник.

Налийте води в каструлю так, щоб вода доходила до різьби банки. Поставте каструлю на маленький вогонь. Від моменту закипання води в каструлі стерилізувати банки з грибами потрібно 40 хвилин.

Після цього консервацію дістають з каструлі і герметично закручують кришки. Накрийте банки рушником і зачекайте до повного охолодження. Після цього мариновані опеньки потрібно зберігати в темному прохолодному місці.

Раніше ми писали про те, як маринувати білі гриби до святкового столу.

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