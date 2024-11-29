Вкус осени: рецепт маринованных опят для вкусных закусок
Маринованные опята - идеальное дополнение ко многим блюдам или закускам. А простой рецепт их приготовления позволит наслаждаться вкусом грибочков на протяжении всей зимы.
О том, как мариновать опята, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Что нужно для маринованных опят
Для того чтобы замариновать опята, на 2 банки объемом в 0,5 л необходимы следующие ингредиенты:
- свежие опята - 1-1,5 кг
- лимонная кислота - 0,5 ч. л.
- соль - 1 ст. л. и 2 ч. л.
- душистый перец горошком - 2 шт.
- черный перец горошком - 6 шт.
- лавровый лист - 2 шт.
- сахар - 2 ст. л.
- уксус 9% - 2 ст. л.
- питьевая вода - 1 л
Как мариновать опята на зиму
Для маринования следует выбирать молодые, свежие и крепкие опята - тогда маринованные грибы будут мягкими и вкусными. Сначала опята нужно тщательно очистить от грязи и почвы. Для этого в большую миску нужно залить воду из крана и всыпать 1 ст. л. соли.
Вымочите опята в подсоленной воде в течение нескольких часов. Чтобы опята не всплывали, на них можно поставить тарелку.
Как подготовить опята к мариновке (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
После этого тщательно промойте опята под проточной водой и в случае необходимости подрежьте ножки. Для маринования опята нужно отварить.
Налейте в большую кастрюлю достаточно воды, добавьте лимонную кислоту и всыпьте опята. Лимонная кислота помогает сохранить цвет грибов и смягчает их вкус.
Как только вода с опятами закипит, нужно снять пену и мусор. От момента кипения опята нужно варить в течение 40 минут.
Затем грибы нужно еще раз промыть, сначала в горячей воде, а затем в холодной. Переложите грибы на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
Лучше всего мариновать грибы в полулитровых банках. На дно чистой банки положите 1 лавровый лист, 1 горошек душистого перца и 3 горошины черного перца.
Наполните баночки грибами. Важно не закладывать опята слишком плотно. Затем всыпьте в каждую банку по 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, влейте по 1 ст. л. уксуса.
Как мариновать опята (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Залейте грибы чистой питьевой водой почти до края баночки. Неплотно накройте банки крышками и переставьте посуду в большую кастрюлю. На дно кастрюли обязательно следует положить полотенце.
Налейте воды в кастрюлю так, чтобы вода доходила до резьбы банки. Поставьте кастрюлю на маленький огонь. С момента закипания воды в кастрюле стерилизовать банки с грибами нужно 40 минут.
После этого консервацию извлекают из кастрюли и герметично закручивают крышки. Накройте банки полотенцем и подождите до полного охлаждения. После этого маринованные опята нужно хранить в темном прохладном месте.
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