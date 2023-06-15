На смак, як батончик. Рецепт солодкого та ніжного шоколадно-горіхового чізкейка

Інгредієнти

Для приготування шоколадного чизкейка вам знадобиться:

печиво - 300 г

вершкове масло - 120 г

Сметанковий шар:

сметана 20% жирності - 400 г

варене згущене молоко - 370 г

желатин - 20 г

вода - 70 мл

Карамель:

цукор - 160 г

вершки гарячі 33% - 110 г

сіль - третина чайної ложки

вершкове масло 82% - 80 г

арахіс - 120 г

Як готувати

Спочатку потрібно подрібнити печиво до крихти. Розтопити масло та додати до печива, добре перемішати та висипати у форму.

Сформувати дно та бортики та поставити на 30 хвилин в морозильну камеру. Потім желатин залити водою, перемішати та залишити на 10 хвилин.

До сметани додати згущене молоко, збити міксером до однорідності та налити розчинений желатин.

Перелити отриману суміш у форму, розрівняти та поставити в холодильник до повного охолодження.

Потім цукор на малому вогні розтопити, постійно помішувати до утворення карамелі. Зняти карамель з вогню та налити гарячі вершки та швидко перемішати вінчиком.

Після цього додати холодне масло, ще раз добре перемішати до розчинення.В кінці додати сіль та залишити охолонути до кімнатної температури.

Потім насипати арахіс, добре перемішати та викласти на вже застиглий шар чизкейка. Розрівняти та залишити в холодильнику до повного застигання.