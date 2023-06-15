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На вкус, как батончик. Рецепт сладкого и нежного шоколадно-орехового чизкейка

Как приготовить шоколадно-ореховый чизкейк (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Чизкейк - простой и нежный десерт, который готовится на основе сливочного сыра. Часто в него добавляют фрукты, желе, шоколад, делают подкладку из теста, например песочного. Такое лакомство несложно приготовить без выпечки, и оно точно придется вам по вкусу.

Рецептом вкусного шоколадного чизкейка поделились фуд-блогер с ником diali_cooking в Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления шоколадного чизкейка вам понадобится:

  • печенье - 300 г
  • сливочное масло - 120 г

Сливочный слой:

  • сметана 20% жирности - 400 г
  • вареная сгущенка - 370 г
  • желатин - 20 г
  • вода - 70 мл

Карамель:

  • сахар - 160 г
  • сливки горячие 33% - 110 г
  • соль - треть чайной ложки
  • сливочное масло 82% - 80 г
  • арахис - 120 г

Как готовить

Сначала нужно измельчить печенье до крошки. Растопить масло и добавить в печенье, хорошо перемешать и высыпать в форму.

Сформировать дно и бортики и поставить в морозильную камеру на 30 минут. Затем залить желатин водой, перемешать и оставить на 10 минут.

К сметане добавить сгущенку, взбить миксером до однородности и налить растворенный желатин.

Перелить получившуюся смесь в форму, разровнять и поставить в холодильник до полного охлаждения.

Затем сахар на малом огне растопить, постоянно помешивать до образования карамели. Снять карамель с огня, налить горячие сливки и быстро перемешать венчиком.

После этого добавить холодное масло, снова хорошо перемешать до растворения. В конце добавить соль и оставить остыть до комнатной температуры.

Затем насыпать арахис, хорошо перемешать и выложить на застывший слой чизкейка. Разровнять и оставить в холодильнике до полного застывания.

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