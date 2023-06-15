На вкус, как батончик. Рецепт сладкого и нежного шоколадно-орехового чизкейка

Ингредиенты

Для приготовления шоколадного чизкейка вам понадобится:

печенье - 300 г

сливочное масло - 120 г

Сливочный слой:

сметана 20% жирности - 400 г

вареная сгущенка - 370 г

желатин - 20 г

вода - 70 мл

Карамель:

сахар - 160 г

сливки горячие 33% - 110 г

соль - треть чайной ложки

сливочное масло 82% - 80 г

арахис - 120 г

Как готовить

Сначала нужно измельчить печенье до крошки. Растопить масло и добавить в печенье, хорошо перемешать и высыпать в форму.

Сформировать дно и бортики и поставить в морозильную камеру на 30 минут. Затем залить желатин водой, перемешать и оставить на 10 минут.

К сметане добавить сгущенку, взбить миксером до однородности и налить растворенный желатин.

Перелить получившуюся смесь в форму, разровнять и поставить в холодильник до полного охлаждения.

Затем сахар на малом огне растопить, постоянно помешивать до образования карамели. Снять карамель с огня, налить горячие сливки и быстро перемешать венчиком.

После этого добавить холодное масло, снова хорошо перемешать до растворения. В конце добавить соль и оставить остыть до комнатной температуры.

Затем насыпать арахис, хорошо перемешать и выложить на застывший слой чизкейка. Разровнять и оставить в холодильнике до полного застывания.