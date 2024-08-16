Вкусно и полезно: 5 веганских рецептов для барбекю

Барбекю, несмотря на распространенное представление, можно готовить не только с мясом. Даже наоборот - из определенных продуктов легко можно приготовить веганские блюда, которые не только полезны, но и очень вкусны.

Овощной кебаб

Овощной кебаб (иллюстративное фото: GettyImages)

Для того чтобы приготовить простое веганское блюдо на шампурах, нужны следующие продукты:

вода - 50 мл;

кабачки (большие) - 2 шт.;

лук красный - 2 шт.;

шампиньоны - 4 шт.;

персики - 4 шт.;

авокадо - 1 шт.;

лимон - 1 шт.;

оливковое масло - 3,5 ст. л.;

чеснок - 2 зубчика;

хлопья чили - 1 ч. л.;

розмарин - 3 веточки;

горчица - 0,5 ч. л.;

смесь зелени - 100-120 г;

семена (кунжут или подсолнечное) - 2 ст. л.

Как готовить овощной кебаб

Помойте фрукты и овощи. Каждый кабачок нарежьте на восемь частей. Шампиньоны нарежьте на небольшие куски.

Персики разрежьте на четвертинки, удалив косточку. Чеснок необходимо очистить и раздавить. Лук нужно разрезать на восемь частей. Из лимона выжмите сок. Из авокадо удалите косточку и уберите всю мякоть.

Смешайте 3 ст. л. масла с раздавленным чесноком, хлопьями чили и розмарином. Нанизывайте на каждый шампур поочередно кусочки грибов, персика, кабачка и красного лука - на каждую шпажку можно нанизать по два кусочка всего поочередно.

Смажьте оливковым маслом кебабы, посолите и поперчите, а затем отложите в сторону. Овощной шашлык можно приготовить накануне и хранить в холодильнике.

Разогрейте барбекю или гриль до самого высокого уровня. Поджарьте семена в небольшой кастрюльке. Тем временем взбейте мякоть авокадо, половину лимонного сока и 50 мл воды до однородной заправки и приправьте по вкусу.

Взбейте оставшийся лимонный сок оставшееся оливковое масло и горчицу, а затем добавьте к смешанному салату и поджаренным семенам.

Жарьте шашлык на барбекю или гриле по 4-5 минут с каждой стороны или до полной готовности и хорошей корочки. Выложите кебабы на тарелку и подавайте с соусом из авокадо и салатом на гарнир.

Тофу с брокколи в соусе терияки

Тофу из брокколи в соусе терияки (иллюстративное фото: GettyImages)

Для приготовления тофу в соусе терияки с брокколи, нужны эти продукты:

кабачки - 2 шт.;

брокколи - 200 г;

тофу (твердый) - 350 г;

слабосоленый соевый соус - 4 ст. л.;

коричневый сахар - 2 ст. л.;

молотый имбирь - щепотка;

мирин - 2 ст. л.;

кунжутное масло - 3 ч. л.;

рапсовое масло - 0,5 ст. л.;

семена кунжута - 0,5-1 ст. л.

Как готовить тофу из брокколи в соусе

Нарежьте тофу тонкими ломтиками. Кабачки нужно помыть и порезать горизонтально соломкой. Брокколи промойте, разделите на соцветие, а затем нарежьте пластинками.

Смешайте соевый соус, коричневый сахар, имбирь и мирин с 1 ч. л. кунжутного масла и смажьте этой смесью ломтики тофу. Выложите их в большую неглубокую тарелку и полейте остатками маринада. Охлаждайте не менее 1 часа.

Разогрейте мангал или гриль. Смешайте оставшееся кунжутное масло с рапсовым и смажьте им ломтики кабачков и брокколи.

Запекайте их на углях на решетке или в фольге в течение 7-10 минут или пока они не станут мягкими, затем положите на тарелку и держите в тепле.

Обжарьте ломтики тофу по бокам над углем в течение 5 минут, пока они не подрумянятся и не станут хрустящими по краям. Подавайте тофу на тарелке с овощами с оставшимся маринадом, посыпав кунжутом.

Бургеры с фалафелем

Бургеры с фалафелем (скриншот / Good Food)

Чтобы приготовить веганские бургеры с фалафелем, требуются следующие ингредиенты:

консервированный нут - 400 г;

красная луковица (маленькая) - 1 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

петрушка - горсть;

молотый тмин - 1 ч. л.;

молотый кориандр - 1 ч. л.;

порошок чили - 0,5 ч. л.;

мука - 2 ст. л.;

подсолнечное масло - 2 ст. л.;

томатная сальса - 200 г

хлеб пита - для подачи;

зеленый салат - для подачи.

Как готовить бургеры с фалафелем

Нут для бургеров нужно промыть и отцедить; лук очистьте и нарежьте на большие кусочки. Чеснок следует очистить и измельчить, петрушку промыть.

Положите нут в кухонный комбайн вместе с луком, чесноком, петрушкой, тмином, кориандром, чили (или пастой хариса), мукой и небольшим количеством соли. Перебейте до получения однородной массы, затем сформируйте руками четыре котлеты.

Нагрейте подсолнечное масло на сковороде и обжарьте бургеры по 3 минуты с каждой стороны до легкой золотистой корочки. Подавать с поджаренным хлебом пита, томатной сальсой и зеленым салатом.

Фаршированный овощами перец

Фаршированный овощами перец (иллюстративное фото: GettyImages)

Для того чтобы приготовить фаршированный перец с овощами, необходимы эти продукты:

перцы поблано (или болгарские) - 4 шт.;

оливковое масло - 1 ст. л.;

красный перец - 50 г;

лук - 100 г;

шампиньоны - 135 г;

цветная капуста - 300 г;

консервированная фасоль - 100-120 г;

кукуруза - 300 г;

сок лайма - 1 ст. л.;

приправа тако - 1 ч. л.;

веганский сыр - 200 г.

Как готовить фаршированный овощами перец.

Вымойте перцы, разрежьте их пополам вдоль и удалите семена. Красный перец и шампиньоны помойте и нарежьте кубиками. Лук нужно почистить и также порезать кубиками.

Фасоль необходимо промыть, а сыр натереть. Капусту промойте и разделите на как можно более мелкие соцветия.

Нагрейте масло в средней сковороде на среднем огне на боковой конфорке гриля. Всыпьте нарезанный кубиками красный перец и лук, обжаривайте их в течение 2 минут. Добавьте нарезанные кубиками грибы и жарьте еще в течение 2 минут.

Всыпьте цветную капусту, фасоль, кукурузу, приправу для тако, влейте сок лайма. Размешайте смесь, готовьте все еще в течение 1 минуты, затем снимите с огня.

Нагрейте одну сторону гриля до 180 градусов. Равномерно разложите начинку по лодочкам из перца. По желанию выложите сверху веганский сыр.

Добавьте перец по вкусу и поставьте перцы на гриль на непрямой огонь. Готовьте блюдо в течение 20-35 минут, до размягчения продуктов.

Фаршированные грибами и шпинатом баклажаны

Фаршированные грибами и шпинатом баклажаны (иллюстративное фото: GettyImages)

Для приготовления фаршированного баклажана со шпинатом и грибами подготовьте следующие ингредиенты:

баклажаны (средние) - 2 шт.;

оливковое масло - 2 ст. л.;

лук (маленький) - 1 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

шампиньоны - 225 г;

шпинат - 350 г;

веганский сыр - 50 г;

сухари - 3 ст. л.;

цедра - с 1 лимона;

кедровые орехи - 25 г;

петрушка - горстка.

Как готовить фаршированные грибами и шпинатом баклажан

Баклажаны помойте и разрежьте пополам вдоль. Почистьте и измельчите лук и чеснок, грибы помойте и нарежьте пластинками.

Промойте шпинат и петрушку, измельчите петрушку. Веганский сыр натрите на большой или малой терке. Кедровые орешки, если используете их в блюде, слегка поджарьте.

Доведите до кипения воду в большой кастрюле, вбросьте половинки баклажанов и варите 4-5 минут. После этого слейте из баклажанов жидкость. Этот шаг сделает баклажаны более мягкими, отварить овощи можно заранее.

Положите баклажаны на противень или гриль, смажьте 1 ст. л. оливкового масла и готовьте 20-25 минут до мягкости и золотистого цвета. Извлеките часть мякиша, чтобы сделать углубление.

Вынутую часть баклажана измельчите. В большой сковороде нужно разогреть оставшееся масло, обжарить лук и чеснок в течение 4-5 минут, пока лук не размякнет.

Добавьте мякоть баклажана и жарьте несколько минут, затем добавьте грибы и готовьте все около 5 минут, пока грибы не подрумянятся и не станут мягкими. После этого необходимо добавить шпинат и готовить все в течение 3-4 минут, часто помешивая.

Затем снимите сковороду с огня, добавьте к продуктам сыр - и перемешайте смесь. В миске смешайте панировочные сухари, лимонную цедру, кедровые орехи, петрушку и приправы.

Ложкой выложите шпинатную смесь на половинки баклажанов и посыпьте сверху смесью панировочных сухарей. После этого поджарьте баклажаны на решетке или на угле, завернув в фольгу - чтобы расплавился сыр.