Смачно та економно: як приготувати деруни без відходів

Українців закликають активно економити електроенергію та фінанси. Заощаджувати можна на буденних речах таких як приготування їжі та купівля продуктів.
Раціональне споживання - це про "приготувати більше, а витратити менше". І саме такі варіанти зараз варто розглядати.
Рецептом ідеальних дерунів без відходів на сніданок ділиться біолог Дарка Озерна в студії "Сніданку з 1+1".
Для приготування дерунів без відходів візьміть:
На дрібній терці натріть моркву та картоплю. Оскільки готуємо без відходів, то й очищати їх непотрібно. Лише ретельно вимити та переконатися, що коренеплід ніде не пошкоджено чи зіпсовано.
Насправді шкурки цих овочів придатні до споживання. У них, так само як у шкірці яблука, містяться важливі для людини вітаміни та мікроелементи.
Змішайте натерті моркву та картоплею, додайте до них яйце. Ретельно перемішайте суміш, щоб яйце розчинилося. Стосовно повторного використання шкарлупки яйця, то її можна подрібнити та додати до землі домашніх квітів як добриво.
Наступним кроком додаємо цільнозернове борошно. Тепер натираємо сир і також додаємо до тіста. Не забудьте про сіль та перець, і перемішайте.
Розігрійте пательню, змажте її олією та смажте деруни з обох сторін до появи хрусткої золотавої скоринки. Подавайте зі сметаною та зеленню. Сніданок готовий, смачного!
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А ще готуйте квашену капусту з банки за три дні. Ну, просто пальчики оближете!