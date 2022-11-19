Смачно та економно: як приготувати деруни без відходів

Що потрібно?

Для приготування дерунів без відходів візьміть:

нечищену картоплю - чотири штуки

нечищену моркву - одна штука

сир - 70 грамів

яйце - одна штука

борошно - чотири столові ложки

сіль, перець - до смаку

Як готувати?

На дрібній терці натріть моркву та картоплю. Оскільки готуємо без відходів, то й очищати їх непотрібно. Лише ретельно вимити та переконатися, що коренеплід ніде не пошкоджено чи зіпсовано.

Насправді шкурки цих овочів придатні до споживання. У них, так само як у шкірці яблука, містяться важливі для людини вітаміни та мікроелементи.

Змішайте натерті моркву та картоплею, додайте до них яйце. Ретельно перемішайте суміш, щоб яйце розчинилося. Стосовно повторного використання шкарлупки яйця, то її можна подрібнити та додати до землі домашніх квітів як добриво.

Наступним кроком додаємо цільнозернове борошно. Тепер натираємо сир і також додаємо до тіста. Не забудьте про сіль та перець, і перемішайте.

Розігрійте пательню, змажте її олією та смажте деруни з обох сторін до появи хрусткої золотавої скоринки. Подавайте зі сметаною та зеленню. Сніданок готовий, смачного!