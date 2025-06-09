Смачний та корисний сніданок за 10 хвилин - реально! Легкий рецепт приготування

Для тих, хто дбає про здоров’я та цінує час, сніданок має бути не лише поживним, а й простим у приготуванні. Чудовим варіантом стане рецепт овочевого сніданку з яйцем та сиром, який готується всього 10 хвилин.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, чому такий сніданок корисний для вдалого початку дня.
Інгредієнти:
Легкий спосіб приготування
Спочатку наріжте порей та моркву тонкими смужками. Далі розігрійте сковороду та додайте кілька крапель води.
Виклади порей і моркву, тушкуйте на середньому вогні, поки вони стануть м’якими. Додайте білий сир, яйця до овочів і добре все перемішайте.
Готуйте на повільному вогні, поки яйце добре схопиться. Після цього посипте натертим сиром Кашар і залиште ще на 1-2 хвилини, щоб сир розплавився.
Страву можна прикрасити зеленню або подавати з хрусткими тостами.
Багаті на білок
Яйця містять повноцінний білок, що допомагає:
Джерело важливих вітамінів і мінералів
Яйце містить вітаміни B12, B2, D, A, E. А також селен, йод, залізо, цинк та холін (важливий для мозку).
Допомагають контролювати вагу
Завдяки високому вмісту білка та жиру яйця добре насичують, що може знизити загальну кількість калорій протягом дня.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Соломії Наум та сайт Eating well.