Смачний та корисний сніданок за 10 хвилин - реально! Легкий рецепт приготування

Овочевий сніданок з яйцем і сиром

Інгредієнти:

яйце - 1 шт.

цибуля порей - 1 шт.

морква - 1 шт.

білий сир - 50 г

сир Кашар - 30 г

кілька крапель води

Легкий спосіб приготування

Спочатку наріжте порей та моркву тонкими смужками. Далі розігрійте сковороду та додайте кілька крапель води.

Виклади порей і моркву, тушкуйте на середньому вогні, поки вони стануть м’якими. Додайте білий сир, яйця до овочів і добре все перемішайте.

Готуйте на повільному вогні, поки яйце добре схопиться. Після цього посипте натертим сиром Кашар і залиште ще на 1-2 хвилини, щоб сир розплавився.

Страву можна прикрасити зеленню або подавати з хрусткими тостами.

Овочевий сніданок з яйцем та сиром (фото: кадр з відео)

Чому корисно зранку їсти яйця

Багаті на білок

Яйця містять повноцінний білок, що допомагає:

насичувати організм на довгий час (менше бажання перекусити)

підтримувати м’язи, особливо важливо для активних людей або тих, хто худне

запускати метаболізм зранку

Джерело важливих вітамінів і мінералів

Яйце містить вітаміни B12, B2, D, A, E. А також селен, йод, залізо, цинк та холін (важливий для мозку).

Допомагають контролювати вагу

Завдяки високому вмісту білка та жиру яйця добре насичують, що може знизити загальну кількість калорій протягом дня.