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Смачний та корисний сніданок за 10 хвилин - реально! Легкий рецепт приготування

Рецепт овочевого сніданку з яйцем та сиром (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для тих, хто дбає про здоров’я та цінує час, сніданок має бути не лише поживним, а й простим у приготуванні. Чудовим варіантом стане рецепт овочевого сніданку з яйцем та сиром, який готується всього 10 хвилин.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, чому такий сніданок корисний для вдалого початку дня.

Овочевий сніданок з яйцем і сиром

Інгредієнти:

  • яйце - 1 шт.
  • цибуля порей - 1 шт.
  • морква - 1 шт.
  • білий сир - 50 г
  • сир Кашар - 30 г
  • кілька крапель води

Легкий спосіб приготування 

Спочатку наріжте порей та моркву тонкими смужками. Далі розігрійте сковороду та додайте кілька крапель води.

Виклади порей і моркву, тушкуйте на середньому вогні, поки вони стануть м’якими. Додайте білий сир, яйця до овочів і добре все перемішайте.

Готуйте на повільному вогні, поки яйце добре схопиться. Після цього посипте натертим сиром Кашар і залиште ще на 1-2 хвилини, щоб сир розплавився.

Страву можна прикрасити зеленню або подавати з хрусткими тостами.

Овочевий сніданок з яйцем та сиром (фото: кадр з відео)

Чому корисно зранку їсти яйця

Багаті на білок

Яйця містять повноцінний білок, що допомагає:

  • насичувати організм на довгий час (менше бажання перекусити) 
  • підтримувати м’язи, особливо важливо для активних людей або тих, хто худне
  • запускати метаболізм зранку

Джерело важливих вітамінів і мінералів

Яйце містить вітаміни B12, B2, D, A, E. А також селен, йод, залізо, цинк та холін (важливий для мозку).

Допомагають контролювати вагу

Завдяки високому вмісту білка та жиру яйця добре насичують, що може знизити загальну кількість калорій протягом дня.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Соломії Наум та сайт Eating well.

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