Вкусный и полезный завтрак за 10 минут - реально! Легкий рецепт приготовления

Для тех, кто заботится о здоровье и ценит время, завтрак должен быть не только питательным, но и простым в приготовлении. Отличным вариантом станет рецепт овощного завтрака с яйцом и сыром, который готовится всего 10 минут.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, почему такой завтрак полезен для удачного начала дня.
Ингредиенты:
Легкий способ приготовления
Сначала нарежьте порей и морковь тонкими полосками. Далее разогрейте сковороду и добавьте несколько капель воды.
Выложи порей и морковь, тушите на среднем огне, пока они станут мягкими. Добавьте белый сыр, яйца к овощам и хорошо все перемешайте.
Готовьте на медленном огне, пока яйцо хорошо схватится. После этого посыпьте натертым сыром Кашар и оставьте еще на 1-2 минуты, чтобы сыр расплавился.
Блюдо можно украсить зеленью или подавать с хрустящими тостами.
Богаты белком
Яйца содержат полноценный белок, который помогает:
Источник важных витаминов и минералов
Яйцо содержит витамины B12, B2, D, A, E. А также селен, йод, железо, цинк и холин (важен для мозга).
Помогают контролировать вес
Благодаря высокому содержанию белка и жира яйца хорошо насыщают, что может снизить общее количество калорий в течение дня.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Соломии Наум и сайт Eating well.