Вкусный и полезный завтрак за 10 минут - реально! Легкий рецепт приготовления

Овощной завтрак с яйцом и творогом

Ингредиенты:

яйцо - 1 шт.

лук порей - 1 шт.

морковь - 1 шт.

белый сыр - 50 г

сыр Кашар - 30 г

несколько капель воды

Легкий способ приготовления

Сначала нарежьте порей и морковь тонкими полосками. Далее разогрейте сковороду и добавьте несколько капель воды.

Выложи порей и морковь, тушите на среднем огне, пока они станут мягкими. Добавьте белый сыр, яйца к овощам и хорошо все перемешайте.

Готовьте на медленном огне, пока яйцо хорошо схватится. После этого посыпьте натертым сыром Кашар и оставьте еще на 1-2 минуты, чтобы сыр расплавился.

Блюдо можно украсить зеленью или подавать с хрустящими тостами.

Овощной завтрак с яйцом и сыром (фото: кадр из видео)

Почему полезно утром есть яйца

Богаты белком

Яйца содержат полноценный белок, который помогает:

насыщать организм на долгое время (меньше желания перекусить)

поддерживать мышцы, особенно важно для активных людей или тех, кто худеет

запускать метаболизм с утра

Источник важных витаминов и минералов

Яйцо содержит витамины B12, B2, D, A, E. А также селен, йод, железо, цинк и холин (важен для мозга).

Помогают контролировать вес

Благодаря высокому содержанию белка и жира яйца хорошо насыщают, что может снизить общее количество калорий в течение дня.