Смачний та корисний сніданок за 10 хвилин - реально! Легкий рецепт приготування
Для тих, хто дбає про здоров’я та цінує час, сніданок має бути не лише поживним, а й простим у приготуванні. Чудовим варіантом стане рецепт овочевого сніданку з яйцем та сиром, який готується всього 10 хвилин.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, чому такий сніданок корисний для вдалого початку дня.
Овочевий сніданок з яйцем і сиром
Інгредієнти:
- яйце - 1 шт.
- цибуля порей - 1 шт.
- морква - 1 шт.
- білий сир - 50 г
- сир Кашар - 30 г
- кілька крапель води
Легкий спосіб приготування
Спочатку наріжте порей та моркву тонкими смужками. Далі розігрійте сковороду та додайте кілька крапель води.
Виклади порей і моркву, тушкуйте на середньому вогні, поки вони стануть м’якими. Додайте білий сир, яйця до овочів і добре все перемішайте.
Готуйте на повільному вогні, поки яйце добре схопиться. Після цього посипте натертим сиром Кашар і залиште ще на 1-2 хвилини, щоб сир розплавився.
Страву можна прикрасити зеленню або подавати з хрусткими тостами.
Овочевий сніданок з яйцем та сиром (фото: кадр з відео)
Чому корисно зранку їсти яйця
Багаті на білок
Яйця містять повноцінний білок, що допомагає:
- насичувати організм на довгий час (менше бажання перекусити)
- підтримувати м’язи, особливо важливо для активних людей або тих, хто худне
- запускати метаболізм зранку
Джерело важливих вітамінів і мінералів
Яйце містить вітаміни B12, B2, D, A, E. А також селен, йод, залізо, цинк та холін (важливий для мозку).
Допомагають контролювати вагу
Завдяки високому вмісту білка та жиру яйця добре насичують, що може знизити загальну кількість калорій протягом дня.
Вас може зацікавити
- Названо суперсніданок з високим вмістом білка, який насичує енергією на весь день
- Відомо, о котрій годині треба снідати, щоб жити довше
- 12 варіантів найгірших сніданків, які їдять українці
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Соломії Наум та сайт Eating well.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.