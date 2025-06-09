ua en ru
Пн, 09 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вкусный и полезный завтрак за 10 минут - реально! Легкий рецепт приготовления

Понедельник 09 июня 2025 07:45
UA EN RU
Вкусный и полезный завтрак за 10 минут - реально! Легкий рецепт приготовления Рецепт овощного завтрака с яйцом и сыром (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для тех, кто заботится о здоровье и ценит время, завтрак должен быть не только питательным, но и простым в приготовлении. Отличным вариантом станет рецепт овощного завтрака с яйцом и сыром, который готовится всего 10 минут.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, почему такой завтрак полезен для удачного начала дня.

Овощной завтрак с яйцом и творогом

Ингредиенты:

  • яйцо - 1 шт.
  • лук порей - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • белый сыр - 50 г
  • сыр Кашар - 30 г
  • несколько капель воды

Легкий способ приготовления

Сначала нарежьте порей и морковь тонкими полосками. Далее разогрейте сковороду и добавьте несколько капель воды.

Выложи порей и морковь, тушите на среднем огне, пока они станут мягкими. Добавьте белый сыр, яйца к овощам и хорошо все перемешайте.

Готовьте на медленном огне, пока яйцо хорошо схватится. После этого посыпьте натертым сыром Кашар и оставьте еще на 1-2 минуты, чтобы сыр расплавился.

Блюдо можно украсить зеленью или подавать с хрустящими тостами.

Вкусный и полезный завтрак за 10 минут - реально! Легкий рецепт приготовленияОвощной завтрак с яйцом и сыром (фото: кадр из видео)

Почему полезно утром есть яйца

Богаты белком

Яйца содержат полноценный белок, который помогает:

  • насыщать организм на долгое время (меньше желания перекусить)
  • поддерживать мышцы, особенно важно для активных людей или тех, кто худеет
  • запускать метаболизм с утра

Источник важных витаминов и минералов

Яйцо содержит витамины B12, B2, D, A, E. А также селен, йод, железо, цинк и холин (важен для мозга).

Помогают контролировать вес

Благодаря высокому содержанию белка и жира яйца хорошо насыщают, что может снизить общее количество калорий в течение дня.

Вас может заинтересовать

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Соломии Наум и сайт Eating well.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Здоровая еда Здоровье
NEWS
Обстрел Ровенской области и дроны в Киеве: что известно о ночной атаке РФ по Украине
Обстрел Ровенской области и дроны в Киеве: что известно о ночной атаке РФ по Украине