UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Смачний пиріг з яєць, що залишилися після Великодня: легкий спосіб приготування

Що приготувати з крашанок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо після Великодня у вас залишились крашанки, то з них можна приготувати смачний заливний пиріг. Готується він легко та ще й допоможе смачно використати залишки святкового стола.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Cooking with Lesia Pizhyk".

Що знадобиться

Заливний пиріг з вареними яйцями та капустою дуже простий у приготуванні. Він чудово підходить для сніданку, обіду, вечері чи перекусу. 

До того ж подавати його можна гарячим або прохолодним.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • кефір - 300 мл
  • яйця курячі - 3 шт.
  • борошно - 150 г
  • сіль - 0,5 ч.л
  • розпушувач - 1 ч.л

Щоб приготувати начинку підготуйте такі продукти:

  • капуста білоголова - 300 г
  • яйця курячі - 4 шт.
  • цибуля - 2 шт.
  • олія - 2 ст.л
  • зелень, сіль та чорний перець - до свого смаку 

Спосіб приготування

У миску налийте кефір, додайте сіль, яйця, розпушувач і перемішайте вінчиком. Насипте борошно і вимішайте тісто до однорідної маси.

Далі для начинки цибулю наріжте і відправте на сковороду, розігріту з олією, і смажте 5-7 хвилин до прозорості. Періодично помішуйте.

Після цього наріжте капусту і відправте до цибулі та перемішайте. Готуйте під кришкою на маленькому вогні 10-15 хвилин, помішуючи. Також не забудьте посолити та поперчити.

Візьміть крашанки і наріжте кубиками. З’єднайте у мисці капусту із цибулею, яйця і подрібнену зелень.

Форму для запікання змастіть олією і налийте половину тіста. Зверху викладіть начинку і залийте другою половиною тіста.

Духовку розігрійте до 180°C, помістіть у неї форму з пирогом і випікайте 40-45 хвилин до появи золотистого кольору.

 

Раніше ми повідомляли, як правильно зберігати паску, щоб вона не черствіла.

Також ми писали, що можна приготувати з вчорашнього картопляного пюре.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПасхаПирігЯйцяПриготування