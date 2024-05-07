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Вкусный пирог из яиц, которые остались после Пасхи: легкий способ приготовления

Что приготовить из пасхальных яйц (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Если после Пасхи у вас остались яйца, то из них можно приготовить вкусный заливной пирог. Готовится он легко и поможет вкусно использовать остатки праздничного стола.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Cooking with Lesia Pizhyk".

Что понадобится

Заливной пирог с вареными яйцами и капустой очень прост в приготовлении. Он отлично подходит для завтрака, обеда, ужина или перекуса.

К тому же подавать его можно горячим или прохладным.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • кефир - 300 мл
  • яйца куриные - 3 шт.
  • мука - 150 г
  • соль - 0,5 ч.л
  • разрыхлитель - 1 ч.л

Чтобы приготовить начинку, подготовьте следующие продукты:

  • капуста белокочанная - 300 г
  • яйца куриные - 4 шт.
  • лук - 2 шт.
  • масло - 2 ст.л
  • зелень, соль и черный перец - по вкусу

Способ приготовления

В миску налейте кефир, добавьте соль, яйца, разрыхлитель и перемешайте венчиком. Насыпьте муку и перемешайте тесто до однородной массы.

Далее для начинки лук нарежьте и отправьте на сковороду, разогретую с растительным маслом, и жарьте 5-7 минут до прозрачности. Периодически помешивайте.

После этого нарежьте капусту и отправьте в лук и перемешайте. Готовьте под крышкой на небольшом огне 10-15 минут помешивая. Также не забудьте посолить и поперчить.

Возьмите пасхальные яйца и нарежьте кубиками. Соедините в миске капусту с луком, яйца и измельченную зелень.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и налейте половину теста. Сверху выложите начинку и залейте второй половиной теста.

Духовку разогрейте до 180 ° C, поместите в нее форму с пирогом и выпекайте 40-45 минут до появления золотистого цвета.

 

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ПасхаПирогЯйцаПриготовление