Вкусный пирог из яиц, которые остались после Пасхи: легкий способ приготовления
Если после Пасхи у вас остались яйца, то из них можно приготовить вкусный заливной пирог. Готовится он легко и поможет вкусно использовать остатки праздничного стола.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Cooking with Lesia Pizhyk".
Что понадобится
Заливной пирог с вареными яйцами и капустой очень прост в приготовлении. Он отлично подходит для завтрака, обеда, ужина или перекуса.
К тому же подавать его можно горячим или прохладным.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- кефир - 300 мл
- яйца куриные - 3 шт.
- мука - 150 г
- соль - 0,5 ч.л
- разрыхлитель - 1 ч.л
Чтобы приготовить начинку, подготовьте следующие продукты:
- капуста белокочанная - 300 г
- яйца куриные - 4 шт.
- лук - 2 шт.
- масло - 2 ст.л
- зелень, соль и черный перец - по вкусу
Способ приготовления
В миску налейте кефир, добавьте соль, яйца, разрыхлитель и перемешайте венчиком. Насыпьте муку и перемешайте тесто до однородной массы.
Далее для начинки лук нарежьте и отправьте на сковороду, разогретую с растительным маслом, и жарьте 5-7 минут до прозрачности. Периодически помешивайте.
После этого нарежьте капусту и отправьте в лук и перемешайте. Готовьте под крышкой на небольшом огне 10-15 минут помешивая. Также не забудьте посолить и поперчить.
Возьмите пасхальные яйца и нарежьте кубиками. Соедините в миске капусту с луком, яйца и измельченную зелень.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и налейте половину теста. Сверху выложите начинку и залейте второй половиной теста.
Духовку разогрейте до 180 ° C, поместите в нее форму с пирогом и выпекайте 40-45 минут до появления золотистого цвета.
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