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Тверді імбирні пряники можна легко розм'якшити: стануть знов ароматними та теплими

Четвер 21 грудня 2023 10:13
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Тверді імбирні пряники можна легко розм'якшити: стануть знов ароматними та теплими Як розм'якшити тверде імбирне печиво (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Традиційно перед Різдвом печуть імбирні пряники. Вони добре зберігаються і не сохнуть. Однак, часто пряники виходять твердими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Odzywianie.wprost.pl.

Як розм'якшити тверді пряники

Імбирне печиво виходить дуже твердими через велику кількість борошна або меду.

Тому потрібно викласти їх на деко та поставити на 5-10 хвилин у розігріту до 200°C духовку, попередньо збризнувши водою.

Якщо ваше печиво вже з глазурʼю, бризкайте водою дуже обережно.

Також ще можна покласти тверді пряники у мікрохвильову піч. Перед тим викладіть їх на паперову тарілку і злегка збризкайте водою. Потім загорніть у паперовий рушник і поставте в мікрохвильову піч на 30 секунд за високої температури.

В результаті пряники будуть мʼякими й теплими.

Щоб не робити такі маніпуляції, готові пряники варто зберігати у вологому місці. Потрібно покласти їх у миску та накрити тканиною.

Рецепт імбирних пряників

Готується імбирне печиво дуже легко, а аромати розійдуться усією домівкою.

Для тіста знадобляться такі інгредієнти:

  • масло кімнатної температури - 125 г
  • борошно - 450-500 г
  • рідкий мед - 165 г
  • куряче яйце - 1 шт.
  • цукор - 100 г
  • мелений мускатний горіх - 1 ч. л
  • кориця - 1 ч. л
  • мелений імбир - 1 ч. л
  • сода - 2 ч. л

Спосіб приготування

У каструлю всипте цукор, мед та сухі спеції та на маленькому вогні доведіть масу до кипіння, постійно помішуючи її. Після цього зніміть масу з вогню, додайте соду та інтенсивно перемішайте.

Далі додайте масло, перемішайте та залишіть охолонути. Через деякий час додайте в каструлю яйце - суміш має вийти однорідною.

До медової маси порціями додавайте борошно та замісіть тісто. Готове тісто замотайте в плівку та покладіть у холодильник на п’ять годин.

Розділити тісто на невеликі частини, розкачати їх та зробіть печиво довільної форми.

Застеліть деко пергаментом та викладіть тісто. Відправте печиво в розігріту духову піч до 180 °C на 12 хвилин.

Тверді імбирні пряники можна легко розм'якшити: стануть знов ароматними та теплимиІмбирне печиво (фото: Freepik)

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