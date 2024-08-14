"Смачний" одяг: 8 способів усунути запах їжі з речей

Відпарити

Відпарювання знищить бактерії, що викликають неприємний запах на вашому одязі. За допомогою відпарювача особливо легко можна освіжити сорочки та легкі тканини.

Тож гаряча пара прибирає неприємний аромат їжі з речей без необхідності віддавати їх у хімчистку чи прання.

Вивісити на повітря

Коли погода сприяє, ви можете вивісити смердючий одяг надворі. Сонячне проміння і свіже повітря вдихнуть нове життя у тканини і зменшать запахи, які вони набули під час приготування їжі або виходу на вулицю.

Випрати з содою

Попередня обробка тканин харчовою содою також може допомогти вивести запахи їжі з тканин. Для речей, які можна прати, розчиніть чашку соди в чотирьох склянках гарячої води.

Перелийте розчин у відро або таз з холодною водою перед тим, як опустити в неї річ; залиште річ замочуватися щонайменше на чотири години, а потім виперіть, як зазвичай.

Замочити в оцті

Оцет - це природний дезодорант, який може допомогти усунути харчові запахи з одягу. Приготувати оцтовий розчин для видалення запаху їжі можна, змішавши однакові частини білого оцту і води в тазу або відрі.

Занурте одяг в оцтовий розчин і залиште його на 30 хвилин або годину. Після замочування витягніть одяг і розпочніть звичайне прання.

Замочити з нашатирним спиртом

Схожі властивості має і нашатирний спирт, який рекомендують додати до води в тазу чи відрі. В цьому розчині необхідно замочити одяг, що пахне їжею.

Нашатир також може допомогти видалити запах поту. Проте, який би аромат ви б не намагалися видалити, спершу протестуйте розчин на невеликій ділянці.

Присипати содою

Речі, які не можна прати в пральній машині, рекомендують скласти у пластиковий пакет на блискавці з відкритою коробкою харчової соди. Надійно закрийте пакет і потримайте в ньому речі кілька днів, щоб сода поглинула всі небажані запахи.

Скласти в пакет з кавою

Усунути запах їжі з речей допомагає і молота кава чи кава в зернах, яка, як і сода, вбирає в себе аромати.

Для того, щоб позбутися стійкого запаху їжі цим способом, одяг необхідно покласти в пластиковий пакет, покласти мішечок з кавовими зернами, а потім щільно закрити отвори пакета.

Проте цей метод має і свої недоліки - речі можуть злегка пахнути кавою. Хоча це може сподобатися поціновувачам ранкових напоїв.

Використати саше з цитрусовими

Лимонна та апельсинова цедра можуть не лише поглинати запахи їжі, а й надавати легкого аромату одягу. Щоб зробити саше, цедру необхідно скласти в мішечок з легкої тканини, за бажанням додавши ароматні трави чи корицю.

Як і в попередніх способах, для усунення запаху їжі, саше і пахучий одяг необхідно потримати разом в щільно закритому пакеті.