Смачний ягідний пиріг буквально за 5 хвилин: у вас будуть всі просити цей рецепт

Що вам знадобиться:

Яйця – 4 шт.

Цукор - 350 г

Сіль - щіпка

Ванілін - до свого смаку

Олія вершкове - 200 г

Сметана – 400 г

Борошно - 450 г

Розпушувач тіста – 3 ч. ложки

Ягоди або фрукти для начинки

Як приготувати найпростіший пиріг

Яйця збиваємо з цукром та сіллю, можна додати ванілін. Усю масу добре перетираємо віночком. Вершкове масло потрібно розтопити, а потім дати йому охолонути, а потім додати до яєць.

Далі додаємо сметану (її можна замінити на кефір), а потім вимішуємо всю масу до однорідного стану.

Борошно просіюємо, з'єднуємо з розпушувачем, з'єднуємо з рідкими інгредієнтами та вимішуємо м'яке та густе тісто.

Форму для випікання застеляємо пергаментним папером. Потім виливаємо туди тісто та розрівнюємо його.

Ягоди можна попередньо помити, порізати та засипати цукром. Дати постояти, поки вимішується тісто. Ягоди дадуть сік і трохи зацукряться. Готові ягідки викладаємо зверху на тісто.

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Випікаємо пиріг у духовці, розігрітій до 180 градусів протягом 40-50 хвилин. Час залежить від духовки. Готовність перевіряємо зубочисткою.

Готовий пиріг потрібно трохи остудити та посипати цукровою пудрою. Якщо ви любите дуже солодкі десерти – можна зробити сметанний крем із цукровою пудрою.

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