Вкусный ягодный пирог буквально за 5 минут: у вас будут все просить этот рецепт

Приготовить вкусный и полезный ягодный пирог летом можно очень быстро и из недорогих и доступных продуктов, которые есть почти на каждой кухне. А зимой пирог по этому рецепту можно приготовить с замороженными ягодами.
Самым простым рецептом ягодного пирога поделились кулинары на сайте "Господинька".
Яйца взбиваем с сахаром и солью, можно добавить ванилин. Всю массу хорошо перетираем венчиком. Сливочное масло нужно растопить, а потом дать ему остыть, а потом добавить к яйцам.
Далее добавляем сметану (ее можно заменить кефиром), а потом вымешиваем всю массу до однородного состояния.
Муку просеиваем, соединяем с разрыхлителем, соединяем с жидкими ингредиентами и вымешиваем мягкое и густое тесто.
Форму для выпекания застилаем пергаментной бумагой. Потом выливаем туда тесто и разравниваем его.
Ягоды можно предварительно помыть, порезать и засыпать сахаром. Дать постоять, пока вы вымешиваете тесто. Ягоды дадут сок и немножко засахарятся. Готовые ягодки выкладываем сверху на тесто.
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Выпекаем пирог в духовке, разогретой до 180 градусов в течении 40-50 минут. Время зависит от вашей духовки. Готовность проверяем зубочисткой.
Готовый пирог нужно немного остудить и посыпать сахарной пудрой. Если вы любите очень сладкие десерты - можно сделать сметанный крем с сахарной пудрой.
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