Смачніше чебуреків: як приготувати неймовірно легкі коржики з борошна та води

Продуктів небагато, але хочеться порадувати близьких чимось смачненьким та незвичайним? І бажано, щоб спосіб приготування був нескладним та не займав багато часу.
Styler РБК-Україна має рецепт, який раніше був перевірений - коржики з борошна і води з будь-якою начинкою.
Для тесту:
Начинка:
Для начинки можна брати будь-які продукти - від зелені із відвареними яйцями до м'яса з овочами. Для дітей можна зробити коржики із сиром.
Будь-яка начинка має бути підготовлена: якщо ви вибрали м'ясо, то заздалегідь обсмажте його з овочами. Якщо тільки овочі - наріжте або натріть на тертці.
Вам знадобиться грам 300 основного продукту начинки та 150-200 г овочів та зелені.
У миску з борошном насипаємо сіль, заливаємо окріп і олію. Тісто спочатку вимішуємо лопаткою, а коли охолоне - починаємо вимішувати руками.
Місимо тісто 5-7 хвилин, потім складаємо його в пакет і залишаємо на 10 хвилин. Поки тісто підходить – займаємось начинкою.
Стіл посипаємо борошном і ділимо тісто на 8 шматочків. З кожного шматочка скачуємо кульки, які розкочуємо в тонкі коржі однакового діаметра.
На середину 4 коржів викладаємо охолоджену начинку - в середньому по 2-3 столові ложки. Накриваємо начинку ще одним коржиком і по краях запечатуємо коржик.
Нагріваємо сковороду, додаємо олію та обсмажуємо коржики з двох сторін на середньому вогні до золотистого стану. До речі, можна взяти ложку і поливати коржики гарячою олією зверху.
Готові коржики з начинкою можна посипати зеленню та подавати до столу.
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