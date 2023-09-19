Смачніше чебуреків: як приготувати неймовірно легкі коржики з борошна та води

Що вам знадобиться:

Для тесту:

Борошно - 500 г

Окріп - 300 мл

Рослинна олія - 30 мл

Сіль - 1 ч. ложка

Начинка:

Для начинки можна брати будь-які продукти - від зелені із відвареними яйцями до м'яса з овочами. Для дітей можна зробити коржики із сиром.

Будь-яка начинка має бути підготовлена: якщо ви вибрали м'ясо, то заздалегідь обсмажте його з овочами. Якщо тільки овочі - наріжте або натріть на тертці.

Вам знадобиться грам 300 основного продукту начинки та 150-200 г овочів та зелені.

Як готувати коржики з начинкою

У миску з борошном насипаємо сіль, заливаємо окріп і олію. Тісто спочатку вимішуємо лопаткою, а коли охолоне - починаємо вимішувати руками.

Місимо тісто 5-7 хвилин, потім складаємо його в пакет і залишаємо на 10 хвилин. Поки тісто підходить – займаємось начинкою.

Стіл посипаємо борошном і ділимо тісто на 8 шматочків. З кожного шматочка скачуємо кульки, які розкочуємо в тонкі коржі однакового діаметра.

На середину 4 коржів викладаємо охолоджену начинку - в середньому по 2-3 столові ложки. Накриваємо начинку ще одним коржиком і по краях запечатуємо коржик.

Нагріваємо сковороду, додаємо олію та обсмажуємо коржики з двох сторін на середньому вогні до золотистого стану. До речі, можна взяти ложку і поливати коржики гарячою олією зверху.

Готові коржики з начинкою можна посипати зеленню та подавати до столу.