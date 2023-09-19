Вкуснее чебуреков: как приготовить невероятно легкие коржики из муки и воды

Что вам понадобится:

Для теста:

Мука - 500 г

Кипяток - 300 мл

Растительное масло - 30 мл

Соль - 1 ч. ложка

Начинка:

Для начинки можно брать любые продукты - от зелени с отварными яйцами до мяса с овощами. Для детей можно сделать коржики с творогом.

Любая начинка должна быть подготовлена: если вы выбрали мясо, то заранее обжарьте его с овощами. Если только овощи - нарежьте или натрите на терке.

Вам понадобится грамм 300 основного продукта начинки и 150-200 г овощей и зелени.

Как готовить коржики с начинкой

В миску с мукой насыпаем соль, заливаем крутой кипяток и растительное масло. Тесто сначала вымешиваем лопаткой, а когда остынет - начинаем вымешивать руками.

Месим тесто 5-7 минут, потом складываем его в пакет и оставляем на 10 минут. Пока тесто подходит - занимаемся начинкой.

Стол посыпаем мукой и делим тесто на 8 кусочков. Из каждого кусочка скатываем шарики, которые раскатываем в тонкие лепешки одинакового диаметра.

На середину 4 лепешек выкладываем остывшую начинку - в среднем по 2-3 столовых ложки. Накрываем начинку еще одной лепешкой и по краям запечатываем коржик.

Нагреваем сковороду, добавляем растительное масло и обжариваем коржики с двух сторон на среднем огне до золотистого состояния. Кстати, можно взять ложку и поливать коржики горячим растительным маслом сверху.

Готовые коржики с начинкой можно посыпать зеленью и подавать к столу.