Смачні та хрусткі: 8 найкращих сортів огірків для консервації

Щоб отримати смачні домашні соління важливо правильно підібрати сорти огірків. Як вибрати огірки, які зберігають щільну м’якоть, мають тонку, але міцну шкірку, дрібні насіння та насичений смак навіть після термічної обробки?
РБК-Україна (проект Styler) пропонує найкращі сорти огірків для консервації.
Щільна, однорідна м’якоть без пустот - гарантія того, що овоч залишиться міцним і добре просолиться.
Шкірка повинна бути тонкою, але достатньо міцною, щоб не розповзатися після кип’ятіння.
Бугриста поверхня з помітними шпильками полегшує проникнення маринаду та надає огірку фірмової хрусткості.
Ідеальна довжина - до 10 см: такі плоди рівномірно просолюються й не розм’якшуються.
Насіннєва камера має бути маленькою - великі насіння погіршують текстуру під час зберігання.
Сорти, стійкі до переростання, дають стабільно компактні й смачні огірки.
Огірки вимогливі до вологи, тому поливати їх слід регулярно теплою водою - найкраще ввечері або рано вранці. Холодна вода викликає стрес і провокує захворювання, тому її слід уникати.
Полив проводять кожні два дні, орієнтуючись на підсихання верхнього шару ґрунту. Глибина зволоження має досягати 15-20 см.
Огірки швидко виснажують ґрунт, тому потребують регулярного живлення. Органічні настої (коров’як 1:10, пташиний послід 1:20) і мінеральні добрива (селітра, зола) варто вносити на різних етапах росту.
Наприклад, на початку росту підійде аміачна селітра, під час цвітіння - калійна. Зольний настій допомагає при формуванні зав’язей і зміцнює імунітет рослин.
Поживні речовини краще вносити у водорозчинній формі - так вони швидше засвоюються. Завдяки правильному підживленню огірки дають стабільний урожай смачних і хрустких плодів.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти "Порадниця", Ogorod.ua.