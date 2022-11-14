Смачні і корисні: 5 рецептів вітамінних сумішей і напоїв для зміцнення імунітету

Сухофрукти з медом

Змішайте по 300 г очищених волоських горіхів, кураги й родзинок. Пропустіть через м'ясорубку три лимони із цедрою й додайте до сухофруктів. Заправте усе столовою ложкою меду.

Дорослим потрібно приймати по одній столовій ложці на день, дітям - по одній чайній. Краще вранці натщесерце або перед обідом, за годину до їди. Суміш зберігайте в холодильнику.

Вітамінний компот

Змішайте в рівних пропорціях суху м'яту, мелісу, іван-чай і квіти каштана. 5 столових ложок цієї суміші залийте літром окропу і на кілька хвилин поставте на слабкий вогонь.

Настоюйте дві години, тоді процідіть й додайте до відвару 2 літри будь-якого ягідного або фруктового компоту без цукру. Пів літра отриманого напою випийте протягом дня.

Яблука із журавлиною

Розімніть пів кілограма журавлини, додайте склянку очищених волоських горіхів і два-три зелених яблук, подрібнених кубиками. Найкраще додавати яблука зимових сортів.

Додайте по пів склянки води і цукру. На повільному вогні доведіть до кипіння. Суміш приймайте по одній столовій ложці вранці і ввечері, запиваючи чаєм. Зберігайте у скляній банці.

Апельсиново-лимонне варення

Вичавіть сік з одного лимона та апельсина. Ще п'ять апельсинів наріжте скибками, видаліть кісточки. Змішайте усі складники й додайте трішки кориці і мускатного горіха. Залийте усе літром кип'яченої води й поставте до ранку в холодильнику.

На наступний день до суміші додайте кілограм цукру і варіть півтори години на слабкому вогні. Охолодіть і розкладіть по скляних банках. Хоч це варення й містить максимально багато вітамінів, споживати його варто не більше трьох столових ложок на добу.

Калиновий чай укріплює здоров'я (Фото: facebook.com/archirest)

Рецепт чаю з шипшиною та калиною

У термос залийте 4 склянки гарячої води і додайте 8 столових ложок сухої шипшини. Настоюйте протягом 4 годин. Коли ягоди набрякнуть, розімніть їх і додайте 200 г плодів калини. Прокип'ятіть 5 хвилин й додайте кілька гілочок меліси. Залиште на 5 хвилин, а тоді процідіть й можете вживати. Напій можна підсолодити ложкою меду.

Такий чай можна пити протягом тижня-півтора, тоді зробити перерву. Людям, що страждають від пониженого тиску, ягоди калини можна замінити на журавлину чи обліпіху. Оскільки калина понижує тиск.