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Тернопільська мачанка: як готувати улюблену страву лемків

Четвер 01 лютого 2024 07:45
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Тернопільська мачанка: як готувати улюблену страву лемків Як готувати справжню мачанку (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

В Тернопільській області проживає етнічна група лемків, які мають свою самобутню культуру і зберегли давні народні традиції та звичаї. "Перлиною" лемківської кухні називають мачанку - густий суп з зажаркою з борошна та цибулі.

Як готувати справжню тернопільську мачанку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться

  • Білі сушені гриби - 30 г
  • Олія соняшникова - 2 ст. ложки
  • Масло вершкове - 10 г
  • Борошно пшеничне - 2 ст. ложки
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Сіль, чорний мелений перець - до свого смаку

Як готувати мачанку

Гриби потрібно добре промити й потім замочити на 5 годин. Це дозволить їх пом'якшати та скоротити час їх приготування. Після замочування потрібно процідити воду від сміття і в цій самій воді поставити гриби варитися на 30-40 хвилин на слабкому вогні, до готовності.

Цибулю наріжте та обсмажте на рослинній олій до прозорості. Обсмажте борошно до золотисто-коричневого кольору на іншій сухій пательні.

Візьміть відварені гриби, промийте їх гарячою водою та поріжте на дрібні шматочки. Покладіть на сковорідку з цибулею та смажте 10 хвилин, додаючи вершкове масло.

Борошно розведіть теплим грибним відваром до необхідної густоти й так, щоб не було грудочок. Потім прокип'ятіть та зніміть пінку.

Змішайте з грибною зажаркою, додайте перець, лавровий лист, сіль та варіть ще все 5-10 хвилин. Додайте сметану, доведіть до кипіння і знімайте з вогню. Подавайте на стіл з грінками.

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