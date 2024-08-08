6 рослин, які "притягують" шкідників на ваш город

Броколі

Броколі є улюбленою їжею попелиці - садового шкідника, який може переходити і на інші рослини у вашому саду.

Гусениці, земляні блішки та білокрилки - це інші шкідники, які можуть завдати шкоди іншим частинам вашого саду.

Земляні блішки (фото: Вікіпедія)

Соняшники

Дротяники і колорадські жуки є найпоширенішими шкідниками соняшників.

Дротяники живляться молодим сіянцем, який часто гине ще до того, як з’явиться, або, якщо з’являється, то незабаром в’яне. Колорадські жуки, однак, живляться листям соняшників.

Колорадські жуки полюбляють не лише картоплю, а й соняшники (фото: Вікіпедія)

Капуста

На жаль, шкідники люблять наші поживні рослини так само як і ми. Капуста є магнітом для гусениць, слимаків і жуків.

Також вирощування капусти є корисним, але важким завданням через шкідників, таких як капустяні гусениці та арлекінові жуки.

Цей красень арлекін насправді може знищити вашу капусту (фото: Вікіпедія)

Огірки

Хоча вони дуже маленькі, дрібні зелені попелиці можуть спричинити значні проблеми для огірків.

Вони пошкоджують огірки, проколюючи їх тканини і висмоктуючи сік, а якщо ваші огірки піддаються стресу через посуху, погані умови ґрунту або перенаселення, попелиці можуть також викликати уповільнення росту та передавати віруси рослин.

Попелиця шкодить дуже багатьом рослинам (фото: Вікіпедія)

Кавуни

Кавуни належать до родини гарбузових, поряд з огірками та гарбузами. Це означає, що їхні лози та плоди схильні до багатьох тих самих шкідників, що й їхні родичі, таких як попелиці та бурякові довгоносики.

Однією з найбільших загроз для рослини є огірковий жук, який переносить смертельний вірус, відомий як бактеріальне в'янення.

Довгоносики можуть нашкодити огіркам та кавунам (фото: Вікіпедія)

Баклажани

Звичайною проблемою для баклажанів є ковалики та земляні блішки. Це маленькі скакуни, які можуть швидко захопити і пожувати листя. Вони зариваються в ґрунт вашого городу чи саду восени і найактивніші навесні.

Жук ковалик (фото: Вікіпедія)

Як запобігти шкідникам

Використання ароматних рослин-компаньйонів. Для відлякування шкідників висаджуйте поруч із основними рослинами м'яту, цибулю, часник, цибулю-шалот або чорнобривці.

Полив і промивання. Змивайте дрібних попелиць з огірків струменем води, щоб запобігти пошкодженню рослин.

"Рослини-пастки". Висаджуйте швидкозростаючі рослини, такі як редис, для відволікання шкідників від основних культур.

Вирощування овочів в приміщенні. Вирощуйте рослини, такі як баклажани, в приміщенні до пізньої весни, щоб знизити ризик пошкодження шкідниками.

Використання природних хижаків. Використовуйте рослини-компаньйони, такі як чорнобривці та м'ята, які приваблюють природних хижаків шкідників: сонечок та ос.