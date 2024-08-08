6 растений, которые "притягивают" вредителей на ваш огород

Ваши любимые овощи в огороде также очень любят разнообразные вредители. И очень часто бывает так, что одно растение привлекает собой много вредных насекомых, а уже потом они заполоняют весь огород. Какие растения наиболее опасны в этом отношении и как бороться с этой проблемой?
РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку "самых вкусных" для вредителей растений и дает советы по уничтожению этих незваных насекомых.
Брокколи являются любимой пищей тли - садового вредителя, который может переходить и на другие растения в вашем саду.
Гусеницы, земляные блошки и белокрылки - это другие вредители, которые могут нанести вред другим частям вашего сада.
Проволочники и колорадские жуки являются самыми распространенными вредителями подсолнечников.
Проволочники питаются молодым сеянцем, часто погибающим еще до того, как появится, или, если появляется, то вскоре увядает. Колорадские жуки, однако, питаются листьями подсолнечников.
К сожалению, вредители любят наши питательные растения так же, как и мы. Капуста является магнитом для гусениц, улиток и жуков.
Также выращивание капусты является полезной, но трудной задачей из-за таких вредителей как капустные гусеницы и арлекиновые жуки.
Хотя они очень маленькие, мелкие зеленые тли могут вызвать значительные проблемы для огурцов.
Они повреждают огурцы, прокалывая их ткани и высасывая сок, а если ваши огурцы подвергаются стрессу из-за засухи, плохих условий почвы или перенаселения, тли могут также вызвать замедление роста и передавать вирусы растений.
Арбузы принадлежат к семейству тыквенных, вместе с огурцами и тыквами. Это означает, что их лозы и плоды подвержены тем же вредителям, что и их родственники, такие как тли и свекловичные долгоносики.
Одной из самых больших угроз для растения является огуречный жук, переносящий смертельный вирус, известный как бактериальное увядание.
Обычной проблемой для баклажанов жуки-щелкуны и земляные блошки. Это маленькие скакуны, которые могут быстро увлечь и пожевать листья. Они зарываются в почву вашего огорода или сада осенью и наиболее активны весной.
Использование ароматных растений-компаньонов. Для отпугивания вредителей высаживайте рядом с основными растениями мяту, лук, чеснок, лук-шалот или бархатцы.
Полив и промывка. Смывайте мелких тлей с огурцов струей воды, чтобы предотвратить повреждение растений.
"Растения-ловушки". Высаживайте быстрорастущие растения, такие как редис, для отвлечения вредителей от основных культур.
Выращивание овощей в помещении. Выращивайте растения, такие как баклажаны, в помещении до поздней весны, чтобы снизить риск повреждения вредителями.
Использование природных хищников. Используйте растения-компаньоны, такие как бархатцы и мята, которые привлекают природных хищников вредителей: божьих коровок и ос.
Ранее мы уже писали о 5 растениях, помогающих бороться с вредителями и которые нужно посадить возле кабачков.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Real Simple, Spruce, Википедия.