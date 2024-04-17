Смачна і легко готується: рецепт бюджетної паски, яка по кишені кожному

Список інгредієнтів

Основні інгредієнти тіста майже такі ж, як і для звичайної. Важливо те, що їх потрібно використовувати в меншій кількості.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

борошно пшеничне - 600 г

молоко 2,5% - 250 мл

жовтки курячі - 2 шт.

сметана 30% - 160 г

цукор - 120 г

цукор ванільний - 8 г

дріжджі пресовані - 25 г

масло вершкове - 35 г

смалець - 1 ст.л

родзинки - 100 г

сіль - 0,5 ч.л

куркума - 0,25 ч.л

для змащування курячий жовток - 1 шт.

вода - 1 ст.л

Спосіб приготування

Спочатку у тепле молоко покладіть дріжджі і перемішайте вінчиком. Далі додайте 1 ст. л. цукру і 1 ст. л. борошна та перемішайте до однорідної маси й залиште на 10 хвилин.

Після цього у великій мисці змішайте жовтки, решту цукру, ванільний цукор, сіль і перебийте міксером. Додайте сметану, дріжджовий розчин і розмішайте вінчиком.

Далі додайте розм’якшене вершкове масло, смалець і перемішайте вінчиком до однорідності.

Частинами додавайте просіяне борошно, всипте куркуму і замішайте тісто. В кінці добре вмішайте в тісто промиті родзинки.

Тісто залиште підходити в тепле місце на 1,5 години. Після розділіть його на 4 частини та сформуйте кульки, вкладіть у форми і залиште підходити на 1 годину.

Верх паски змастіть жовтком, змішаним з ложкою води і випікайте за температури 170°C 1 годину.

Рецепт бюджетної паски (скриншот)