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Вкусная и легко готовится: рецепт бюджетной паски, которая по карману каждому

Рецепт бюджетной паски на Пасху (фото: Рixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Для многих хозяек актуальны бюджетные и простые рецепты пасок. Такая выпечка готовится легко и получается такая же вкусная, как и обычная.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Абетка рецептів".

Список ингредиентов

Основные ингредиенты теста почти такие же, как и для обычных. Важно то, что их следует использовать в меньшем количестве.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука пшеничная - 600 г
  • молоко 2,5% - 250 мл
  • желтки куриные - 2 шт.
  • сметана 30% - 160 г
  • сахар - 120 г
  • сахар ванильный - 8 г
  • дрожжи прессованные - 25 г
  • масло сливочное - 35 г
  • смалець - 1 ст.л
  • изюм - 100 г
  • соль - 0,5 ч.л
  • куркума - 0,25 ч.л
  • для смазки куриный желток - 1 шт.
  • вода - 1 ст.л

Способ приготовления

Сначала в теплое молоко положите дрожжи и перемешайте венчиком. Далее добавьте 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. муки и перемешайте до однородной массы и оставьте на 10 минут.

После этого в большой миске смешайте желтки, оставшийся сахар, ванильный сахар, соль и перебейте миксером. Добавьте сметану, дрожжевой раствор и размешайте венчиком.

Далее добавьте размягченное сливочное масло, смалец и перемешайте венчиком до однородности.

Частями добавляйте просеянную муку, всыпьте куркуму и замешайте тесто. В конце хорошо вмешайте в тесто промытые изюм.

Тесто оставьте подходить в теплое место на 1,5 часа. После разделите его на 4 части и сформуйте шарики, вложите в формы и оставьте подходить на 1 час.

Верх пасхи смажьте желтком, смешанным с ложкой воды и выпекайте при температуре 170°C 1 час.

Рецепт бюджетной паски (скриншот)

 

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ПасхаРецептыПриготовлениеПаски