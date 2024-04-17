Вкусная и легко готовится: рецепт бюджетной паски, которая по карману каждому

Список ингредиентов

Основные ингредиенты теста почти такие же, как и для обычных. Важно то, что их следует использовать в меньшем количестве.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

мука пшеничная - 600 г

молоко 2,5% - 250 мл

желтки куриные - 2 шт.

сметана 30% - 160 г

сахар - 120 г

сахар ванильный - 8 г

дрожжи прессованные - 25 г

масло сливочное - 35 г

смалець - 1 ст.л

изюм - 100 г

соль - 0,5 ч.л

куркума - 0,25 ч.л

для смазки куриный желток - 1 шт.

вода - 1 ст.л

Способ приготовления

Сначала в теплое молоко положите дрожжи и перемешайте венчиком. Далее добавьте 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. муки и перемешайте до однородной массы и оставьте на 10 минут.

После этого в большой миске смешайте желтки, оставшийся сахар, ванильный сахар, соль и перебейте миксером. Добавьте сметану, дрожжевой раствор и размешайте венчиком.

Далее добавьте размягченное сливочное масло, смалец и перемешайте венчиком до однородности.

Частями добавляйте просеянную муку, всыпьте куркуму и замешайте тесто. В конце хорошо вмешайте в тесто промытые изюм.

Тесто оставьте подходить в теплое место на 1,5 часа. После разделите его на 4 части и сформуйте шарики, вложите в формы и оставьте подходить на 1 час.

Верх пасхи смажьте желтком, смешанным с ложкой воды и выпекайте при температуре 170°C 1 час.

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