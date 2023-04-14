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Незвичний спосіб пофарбувати яйця простим лушпинням. Результат здивує всіх

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П'ятниця 14 квітня 2023 19:44
Незвичний спосіб пофарбувати яйця простим лушпинням. Результат здивує всіх Як пофарбувати яйця лушпинням оригінально (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Фарбування яєць лушпинням до Великодня - найпопулярніший спосіб прикрасити символ свята. Ви можете просто відварити десяток у лушпинні, а можете зробити це незвично, аби здивувати свою родину.

Оригінальним способом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube-каналі.

Вам знадобиться:

  • Цибулеве лушпиння (з червоної і зеленої цибулі)
  • Оцет - 2 ст. л.
  • Сіль - 1 ст. л.
  • Вода - 1 літр
  • Сітка для овочів або марля.

Інструкція

Наріжте у посуд лушпиння. Візьміть сітку, в якій продаються овочі, або ж марлю. Змочіть яйце водою і викатайте в шматочках лушпиння.

Викладіть трохи лушпиння на сітку. Заверніть яйце в сітку, зав'яжіть і відріжте. Так зробіть з кожним з яєць.

Лушпиння, що лишилося, залийте водою (1 літр). Додайте 2 столові ложки оцту і столову ложку солі. Проваріть протягом 30 хвилин, охолодіть.

Залийте яйця кімнатної температури і проваріть хвилин 10. Або ж залийте вже відварені яйця і залиште в розчині. Чим довше - тим красивіший колір. Змажте кожне яйце олією.

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у Велику суботу.

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