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Смачна і легко готується: рецепт бюджетної паски, яка по кишені кожному

Середа 17 квітня 2024 18:08
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Смачна і легко готується: рецепт бюджетної паски, яка по кишені кожному Рецепт бюджетної паски на Великдень (фото: Рixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Для багатьох господинь актуальні бюджетні та прості рецепти пасок. Така випічка готується легко та виходить така ж смачна, як і звичайна.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Абетка рецептів".

Список інгредієнтів

Основні інгредієнти тіста майже такі ж, як і для звичайної. Важливо те, що їх потрібно використовувати в меншій кількості.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • борошно пшеничне - 600 г
  • молоко 2,5% - 250 мл
  • жовтки курячі - 2 шт.
  • сметана 30% - 160 г
  • цукор - 120 г
  • цукор ванільний - 8 г
  • дріжджі пресовані - 25 г
  • масло вершкове - 35 г
  • смалець - 1 ст.л
  • родзинки - 100 г
  • сіль - 0,5 ч.л
  • куркума - 0,25 ч.л
  • для змащування курячий жовток - 1 шт.
  • вода - 1 ст.л

Спосіб приготування

Спочатку у тепле молоко покладіть дріжджі і перемішайте вінчиком. Далі додайте 1 ст. л. цукру і 1 ст. л. борошна та перемішайте до однорідної маси й залиште на 10 хвилин.

Після цього у великій мисці змішайте жовтки, решту цукру, ванільний цукор, сіль і перебийте міксером. Додайте сметану, дріжджовий розчин і розмішайте вінчиком.

Далі додайте розм’якшене вершкове масло, смалець і перемішайте вінчиком до однорідності.

Частинами додавайте просіяне борошно, всипте куркуму і замішайте тісто. В кінці добре вмішайте в тісто промиті родзинки.

Тісто залиште підходити в тепле місце на 1,5 години. Після розділіть його на 4 частини та сформуйте кульки, вкладіть у форми і залиште підходити на 1 годину.

Верх паски змастіть жовтком, змішаним з ложкою води і випікайте за температури 170°C 1 годину.

Смачна і легко готується: рецепт бюджетної паски, яка по кишені кожномуСмачна і легко готується: рецепт бюджетної паски, яка по кишені кожномуСмачна і легко готується: рецепт бюджетної паски, яка по кишені кожномуСмачна і легко готується: рецепт бюджетної паски, яка по кишені кожномуСмачна і легко готується: рецепт бюджетної паски, яка по кишені кожномуРецепт бюджетної паски (скриншот)

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