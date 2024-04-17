Смачна і легко готується: рецепт бюджетної паски, яка по кишені кожному
Для багатьох господинь актуальні бюджетні та прості рецепти пасок. Така випічка готується легко та виходить така ж смачна, як і звичайна.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Абетка рецептів".
Список інгредієнтів
Основні інгредієнти тіста майже такі ж, як і для звичайної. Важливо те, що їх потрібно використовувати в меншій кількості.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- борошно пшеничне - 600 г
- молоко 2,5% - 250 мл
- жовтки курячі - 2 шт.
- сметана 30% - 160 г
- цукор - 120 г
- цукор ванільний - 8 г
- дріжджі пресовані - 25 г
- масло вершкове - 35 г
- смалець - 1 ст.л
- родзинки - 100 г
- сіль - 0,5 ч.л
- куркума - 0,25 ч.л
- для змащування курячий жовток - 1 шт.
- вода - 1 ст.л
Спосіб приготування
Спочатку у тепле молоко покладіть дріжджі і перемішайте вінчиком. Далі додайте 1 ст. л. цукру і 1 ст. л. борошна та перемішайте до однорідної маси й залиште на 10 хвилин.
Після цього у великій мисці змішайте жовтки, решту цукру, ванільний цукор, сіль і перебийте міксером. Додайте сметану, дріжджовий розчин і розмішайте вінчиком.
Далі додайте розм’якшене вершкове масло, смалець і перемішайте вінчиком до однорідності.
Частинами додавайте просіяне борошно, всипте куркуму і замішайте тісто. В кінці добре вмішайте в тісто промиті родзинки.
Тісто залиште підходити в тепле місце на 1,5 години. Після розділіть його на 4 частини та сформуйте кульки, вкладіть у форми і залиште підходити на 1 годину.
Верх паски змастіть жовтком, змішаним з ложкою води і випікайте за температури 170°C 1 годину.
Рецепт бюджетної паски (скриншот)
Раніше ми повідомляли про незвичний спосіб пофарбувати яйця простим лушпинням.
Також ми писали, коли не можна пекти паски.