Если вы слышите такие фразы от любимого человека - уходите! Психологи назвали тревожные звоночки

Психологи рассказали о тревожных звоночках отношений, которые лучше разорвать как можно скорее. Речь идет о психологическом насилии - абъюзе, из-за которого чаще страдают женщины в паре, но и мужчины также могут стать жертвами женщин-манипуляторов.
Как понять, что эти отношения вместо радости опустошают, разрушают вас, а вы еще и думаете, что сами виноваты, потому что несчастны, пишет UkrMedia.
Обычно абьюзеры разбираются с партнером-жертвой за закрытыми дверями, но часто близкий круг друзей становится свидетелями таких сцен. Партнер может пустить обидную фразу, подшутить о внешних недостатках, сделать замечание относительно поведения. А если вы возмутитесь, он сделает удивленное лицо, мол, это же друзья, что тут такого.
Вот бывает так, что вы собираетесь час, а на пороге вам говорят: "Какой ужас, смой это немедленно!" Времени умываться уже нет, а из дома вы выходите уже не королевой, а неуверенным в себе серым существом, которое боится чужих взглядов. Нарушая ваше внутреннее равновесие, абьюзер получает невероятное удовольствие, поскольку это основной его ресурс из ваших отношений.
Еще один признак абьюзивных отношений - тотальный контроль. Причем манипулятор умело прячет это под маской заботы. Партнер, который действительно уважает вас, никогда не будет требовать от вас подчинения. В конце концов, вы свободный взрослый человек, который в праве распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению. Если вы замечаете, что забота о том, все ли с вами в порядке, переросла в попытки контролировать каждый ваш шаг - бегите!
Игнорирование - это также прием манипулятора. Труднее всего приходится людям-эмпатам, которые чутко реагируют на смену настроения партнера. Вам в такие моменты может казаться, что показное равнодушие и игнорирование со стороны любимого человека - полностью ваша вина. Создавая для половинки "эмоциональные качели", абьюзер привязывает к себе неустойчивого партнера еще сильнее.
Если вы живете в абьюзивных отношениях - бегите. Не надейтесь, что манипулятор все поймет, исправится, изменится. Для этого ему нужна очень серьезная работа с психотерапевтом, к которому он пойдет лишь признав проблему.
Психологическое насилие нельзя терпеть ни ради детей, ни ради "а что люди скажут", ни ради квартиры, машины и так далее.
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