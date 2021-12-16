Если вы слышите такие фразы от любимого человека - уходите! Психологи назвали тревожные звоночки

"Чего ты - это же друзья!"

Обычно абьюзеры разбираются с партнером-жертвой за закрытыми дверями, но часто близкий круг друзей становится свидетелями таких сцен. Партнер может пустить обидную фразу, подшутить о внешних недостатках, сделать замечание относительно поведения. А если вы возмутитесь, он сделает удивленное лицо, мол, это же друзья, что тут такого.

"Зачем ты так сильно красишься?"

Вот бывает так, что вы собираетесь час, а на пороге вам говорят: "Какой ужас, смой это немедленно!" Времени умываться уже нет, а из дома вы выходите уже не королевой, а неуверенным в себе серым существом, которое боится чужих взглядов. Нарушая ваше внутреннее равновесие, абьюзер получает невероятное удовольствие, поскольку это основной его ресурс из ваших отношений.

"Почему трубку не берешь?"

Еще один признак абьюзивных отношений - тотальный контроль. Причем манипулятор умело прячет это под маской заботы. Партнер, который действительно уважает вас, никогда не будет требовать от вас подчинения. В конце концов, вы свободный взрослый человек, который в праве распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению. Если вы замечаете, что забота о том, все ли с вами в порядке, переросла в попытки контролировать каждый ваш шаг - бегите!

"Не разговаривай со мной"

Игнорирование - это также прием манипулятора. Труднее всего приходится людям-эмпатам, которые чутко реагируют на смену настроения партнера. Вам в такие моменты может казаться, что показное равнодушие и игнорирование со стороны любимого человека - полностью ваша вина. Создавая для половинки "эмоциональные качели", абьюзер привязывает к себе неустойчивого партнера еще сильнее.

Несколько советов от экспертов

Если вы живете в абьюзивных отношениях - бегите. Не надейтесь, что манипулятор все поймет, исправится, изменится. Для этого ему нужна очень серьезная работа с психотерапевтом, к которому он пойдет лишь признав проблему.

Психологическое насилие нельзя терпеть ни ради детей, ни ради "а что люди скажут", ни ради квартиры, машины и так далее.