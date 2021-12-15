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Самые известные советы по обольщению мужчин, которые больше не работают

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Среда 15 декабря 2021 12:00
Самые известные советы по обольщению мужчин, которые больше не работают Фото: советы по обольщению мужчин, которые больше не работают (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Современный мир знакомств, свиданий, флирта, выстраивания отношений значительно изменился по сравнению даже с тем, что было десять лет назад. Теперь некоторые из полезных советов, как обольстить и удержать мужчину больше не работают, а взамен пришли другие правила.

О самых известных советах, которые больше не работают, пишет Meta.ua.

Будьте по-максимуму недоступными

Такой совет является самым популярным. Но он - пережиток старых времен, когда на серьезные отношения могли рассчитывать только "правильные", скромные девушки. Если вам нравится мужчина, не стесняйтесь об этом ему сказать.

Всегда думайте о сексе, потому что так делают мужчины

Есть утверждения и даже исследования, которые говорят, что мужчины много и часто думают о сексе, поэтому женщинам, чтобы привлечь партнера надо заинтересовывать его именно такой темой. Но это неправда, секс - лишь часть интересов, как мужчин, так и женщин. Если вы будете много думать или говорить о сексе, партнер может подумать, что ваши интересы ограничены.

Вызывайте ревность

Многие мужчины не захотят играть в подобные игры и могут оставить отношения, в которых есть провокации. Особенно это касается начала только начавшихся взаимоотношений. Мужчина может подумать, что он вам не слишком и нужен, если у вас такой богатый выбор.

Будьте сексуальными

Будьте собой. Ведь сексуальность для каждого человека понятие индивидуальное. Кому-то по нраву высокие каблуки и черные чулки, а кому-то - пижама со слониками.

Будьте неожиданными

Непредсказуемость - это хорошо, когда отношения уже сложились, и вы хотите их разнообразить. Однако вначале совместного пути лучше воздержаться от неожиданных поступков, вас просто могут не понять.

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