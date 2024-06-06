"Служу українському народу". Сергій Жадан вступив до лав ЗСУ

Сергій Жадан письменник вступив до ЗСУ

Письменник та волонтер вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія".

"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу", - написав Жадан.

Також Сергій опублікував світлину з вишколу.

Зазначимо, що про бажання Жадана мобілізуватися стало відомо ще в березні, але тоді не було підтверджено, що це правда. Сам письменник тоді утримався від коментарів.

Сергій Жадан вступив до лав ЗСУ (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Хто такий Сергій Жадан та як він підтримує Україну

Сергій Жадан народився 23 серпня 1974 року в Луганські області в місті Старобільск.

Письменник браву участь у харківському Євромайдані. Він приєднався до волонтерського руху у Харкові.

Письменник постійно допомогає ЗСУ (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

У 2017 році він заснував благодійний фонд, спрямований на підтримку освітніх, культурних та гуманітарних ініціатив. Жадан також активно допомагає Збройним Силам України.

Одним із його проєктів стало ініціювання програми "Схід читає", яка спрямована на поповнення книжкових фондів бібліотек у Донецькій та Луганській областях.

Сергій Жадан (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Він отримав відзнаку Міністерства оборони України за допомогу Збройним силам.

Жадан отримав нагороду за допомогу ЗСУ (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Зазначимо, що Сергій Жадан від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну збирає кошти на потреби військових у різні доступні способи.

Також письменник та музикант групи "Жадан і собаки" їздив з благодійними концертами заради того, щоб допомогати українському війську. Він є відомим волонтером та патріотом своєї країни.