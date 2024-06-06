"Служу украинскому народу". Сергей Жадан вступил в ряды ВСУ

Украинский писатель музыкант и волонтер Сергей Жадан вступил в ряды Национальной гвардии.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Facebook-страницу Сергея Жадана.
Писатель и волонтер вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия".
"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу", - написал Жадан.
Также Сергей опубликовал фотографию.
Отметим, что о желании Жадана мобилизоваться стало известно в марте, но тогда не было подтверждено, что это правда. Сам писатель тогда воздержался от комментариев.
Сергей Жадан родился 23 августа 1974 года в Луганской области в городе Старобельск.
Писатель принимал участие в харьковском Евромайдане. Он присоединился к волонтерскому движению в Харькове.
В 2017 году он основал благотворительный фонд, направленный на поддержку образовательных, культурных и гуманитарных инициатив. Жадан также активно помогает Вооруженным силам Украины.
Одним из его проектов стало инициирование программы "Восход читает", направленной на пополнение книжных фондов библиотек в Донецкой и Луганской областях.
Он получил награду Министерства обороны Украины за помощь Вооруженным силам.
Отметим, что Сергей Жадан с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину собирает средства на нужды военных разными доступными способами.
Также писатель и музыкант группы Жадан и собаки ездил с благотворительными концертами ради того, чтобы помогать украинскому войску. Он известный волонтер и патриот своей страны.
Отметим, что участник группы "Жадан и собаки" Евгений Турчинов также вступил в ряды ВСУ и сейчас проходит обучение.
"Вступил в ряды 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".
Прохожу обучение", - написал он в Instagram.
Напомним, что Оля Цыбульская вспомнила свое знакомство с Сергеем Жаданом.
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