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"Не дуже сподобався". Оля Цибульська пригадала своє знайомство з Сергієм Жаданом

Україна, Середа 08 травня 2024 15:11
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"Не дуже сподобався". Оля Цибульська пригадала своє знайомство з Сергієм Жаданом Оля Цибульська розповіла про знайомство із Сергієм Жаданом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Сергій Жадан - відомий український письменник, поет і музикант. Співачка Оля Цибульська вважає його представником "живої" української класики. Але їхнє знайомство склалося не так, як гадалося.

Про це Оля Цибульська розповіла в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Знайомство Цибульської із Жаданом

Говорячи про своїх улюблених митців, Оля Цибульська називає Тараса Шевченка та Ліну Костенко, проте для дітей ця класика є далекою, за словами виконавиці.

"А мені хочеться полюбити українське, щоб я його прийшла і взяла за руку. Жадана так десь зловила, наприклад", - каже Оля.

Вона пригадує, як вперше зустрілася та познайомилася із Сергієм.

"Я презентувала книжку на радіо, він також був, такий насуплений і не дуже хотів зі мною спілкуватися. Вірші його подобаються, книжки подобаються, він не дуже сподобався. Я, переступаючи своє его, підходжу й кажу: "Добрий день. Я Оля. Мені дуже приємно з вами познайомитися. Що ви, як ви?" Зав'язую примітивну розмову не про глибоке й високе, а якусь людську, бо мені цікаво з ним подихати одним повітрям", - розповідає Цибульська.

&quot;Не дуже сподобався&quot;. Оля Цибульська пригадала своє знайомство з Сергієм Жаданом

Сергій Жадан (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Ким із відомих людей захоплюється артистка

Першими Оля Цибульська називає гурт "Latexfauna".

"Дуже круті хлопці, мені подобається вайб музики", - каже співачка.

&quot;Не дуже сподобався&quot;. Оля Цибульська пригадала своє знайомство з Сергієм Жаданом

Український гурт "Latexfauna" (фото: instagram.com/latexfauna)

Вона також любить культурний продукт, який створює Пилип Коляденко.

"Я вважаю його феноменальним композитором. Для мене Пилип Коляденко теж живий класик, тому що він дуже талановита людина, пише класну музику. Він дуже тонко відчуває", - розповідає Оля.

&quot;Не дуже сподобався&quot;. Оля Цибульська пригадала своє знайомство з Сергієм Жаданом

Пилип Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)

Ще їй імпонує Іван Уривський, відомий режисер театральних вистав, зокрема, "Конотопської відьми", яка нещодавно зірвала фурор.

&quot;Не дуже сподобався&quot;. Оля Цибульська пригадала своє знайомство з Сергієм Жаданом

Іван Уривський (фото: instagram.com/ivan_uryvskyi)

Раніше ми повідомляли про те, що Сергій Жадан долучився до лав ЗСУ.

Читайте також історію кохання Христини Соловій та Сергія Жадана.

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Оля Цибульська Христина Соловій Сергій Жадан
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