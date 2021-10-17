Слушаем свой автомобиль: какие звуки расскажут вам о неисправности

Диагностика поломок автомобиля не всегда требует специальных приспособлений. Некоторые поломки имеют свой характерный звук и достаточно внимательно прислушаться, чтобы узнать, с чем нужно бежать в автосервис.
Как звучат разные неисправности автомобиля, рассказали в материале Auto.bigmir.
Диагностировать поломку разных запчастей автомобиля по звуку задача одновременно простая и сложная. Если вы знаете свой автомобиль хорошо и знаете все его звуки, определить неисправность вам будет довольно легко. Любой посторонний или новый звук машины вы услышите сразу.
Какие поломки могут давать различные звуки:
Двигателя
Трансмиссии
Ходовой части
Рулевого управления
Тормозов
Амортизаторов
Выхлопной системы
Какие звуки должны насторожить
Свист сразу после запуска двигателя и резкого нажатия на газ говорят об износе ремня генератора. Его нужно затянуть или заменить на новый.
Обрыв ремня ГРМ сопровождается громким металлическом звуком удара. Нужно немедленно заглушить автомобиль.
Рокот на холостом ходу говорит о неисправности помпы – ее нужно заменить.
Если от коробки передач на холостом ходу слышен гул – изношен подшипник вала или шестеренки.
Шум или скрежет при нажатии на педаль сцепления и звук исчезает, если ее отпустить, то скорее всего из строя вышел выжимной подшипник.
Неравномерный износ резины на шинах говорит о том, что нужно проверить развал-схождение.
Скрипы при езде по кочкам или неровной дороге говорят об изношенности шаровых опор.
При повороте руля отчетливо слышны щелчки – неисправны ШРУСы.
Гул при увеличении скорости – неисправны подшипники полуосей.
Гул из-под колес при движении – износ ступичных подшипников.
Стук при вращении руля на неровной дороге означает износ релевых тяг.
Свист новых тормозных колодок, который продолжается более недели – говорит об их браке.
Если скрипят старые колодки – их пора заменить и проверить тормозные диски.
Стук и поскрипывание амортизаторов на неровной дороге говорят об их износе или вытекании масла.
Если ваша машина начала рычать как гоночная – проблемы с выхлопной трубой.
Если ваша выхлопная труба начинает "стрелять" – глушитель надо срочно менять.