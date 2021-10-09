Эксперты назвали самую выгодную скорость движения авто, которая максимально сэкономит топливо

Специалисты рассказали о выгодной скорости автомобиля, которая поможет максимально уменьшить расход топлива. Автолюбителям это понадобится, когда им нужно будет растянуть остатки топлива, чтобы добраться до АЗК.

Какая скорость самая экономная

Лучше всего при движении для экономии надо держать около 75 км/ч. Когда водитель выходит из затора или только начинает движение - надо разгоняться до 50 км/ч плавно за 26 секунд, а на тахометре должно освещаться не более 1,5 тысячи об/мин.

Идеальная скорость на трассе 75 – 80 км/ч, а двигаться позади грузовика поможет сэкономить топливо на сопротивление встречному воздуху. По словам экспертов, максимально эффективно для экономии-использовать самую высокую степень передачи в трансмиссии. Однако, у кого автоматическая коробка передач, то нужно перейти на ручной режим, а климат-контроль и другие потребители энергии лучше отключить.

Также, вместо фар, которые повысят затраты на 100 км пути на пол литра, надо использовать ДХВ или противотуманки. Сэкономить топливо можно с помощью поднятия давления в колесах на 0,2 бара.