Слухаємо свій автомобіль: які звуки розкажуть вам про несправності

Діагностика поломок автомобіля не завжди вимагає спеціальних пристосувань. Деякі поломки мають свій характерний звук і досить уважно прислухатися, щоб дізнатися, з чим потрібно бігти в автосервіс.
Як звучать різні несправності автомобіля, розповіли в матеріалі Auto.bigmir.
Діагностувати поломку різних запчастин автомобіля по звуку завдання одночасно просте і складне. Якщо ви знаєте свій автомобіль добре і знаєте всі його звуки, визначити несправність вам буде досить легко. Будь-який сторонній або новий звук машини ви почуєте відразу.
Які поломки можуть давати різні звуки:
Двигун
Трансмісія
Ходової частини
Кермове керування
Гальмо
Амортизатор
Вихлопної системи
Які звуки повинні насторожити
Свист відразу після запуску двигуна і різкого натискання на газ говорять про знос ременя генератора. Його потрібно затягнути або замінити на новий.
Обрив ременя ГРМ супроводжується гучним металевим звуком удару. Потрібно негайно заглушити автомобіль.
Гуркіт на холостому ходу говорить про несправність помпи – її потрібно замінити.
Якщо від коробки передач на холостому ходу чути гул – зношений підшипник вала або шестерінки.
Шум або скрегіт при натисканні на педаль зчеплення і звук зникає, якщо її відпустити, то швидше за все з ладу вийшов вижимний підшипник.
Нерівномірний знос гуми на шинах говорить про те, що потрібно перевірити розвал-сходження.
Скрипи при їзді по купинах або нерівній дорозі говорять про зношеність кульових опор.
При повороті керма чітко чутні клацання - несправні ШРУСи.
Гул при збільшенні швидкості – несправні підшипники півосей.
Гул з-під коліс при русі – знос ступирних підшипників.
Стукіт при обертанні керма на нерівній дорозі означає знос релевих тяг.
Свист нових гальмівних колодок, який триває понад тиждень - говорить про їхній брак.
Якщо скриплять старі колодки - їх пора замінити та перевірити гальмівні диски.
Стукіт і поскрипування амортизаторів на нерівній дорозі говорять про їх знос або витікання масла.
Якщо ваша машина почала гарчати як гоночна - проблеми з вихлопною трубою.
Якщо ваша вихлопна труба починає "стріляти" - глушник треба терміново міняти.