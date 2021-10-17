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Слухаємо свій автомобіль: які звуки розкажуть вам про несправності

Автор: Анна Шиканова

Діагностика поломок автомобіля не завжди вимагає спеціальних пристосувань. Деякі поломки мають свій характерний звук і досить уважно прислухатися, щоб дізнатися, з чим потрібно бігти в автосервіс.

Як звучать різні несправності автомобіля, розповіли в матеріалі Auto.bigmir.

Діагностувати поломку різних запчастин автомобіля по звуку завдання одночасно просте і складне. Якщо ви знаєте свій автомобіль добре і знаєте всі його звуки, визначити несправність вам буде досить легко. Будь-який сторонній або новий звук машини ви почуєте відразу.

Які поломки можуть давати різні звуки:

Двигун

Трансмісія

Ходової частини

Кермове керування

Гальмо

Амортизатор

Вихлопної системи

Які звуки повинні насторожити

  • Свист відразу після запуску двигуна і різкого натискання на газ говорять про знос ременя генератора. Його потрібно затягнути або замінити на новий.
  • Обрив ременя ГРМ супроводжується гучним металевим звуком удару. Потрібно негайно заглушити автомобіль.
  • Гуркіт на холостому ходу говорить про несправність помпи – її потрібно замінити.
  • Якщо від коробки передач на холостому ходу чути гул – зношений підшипник вала або шестерінки.
  • Шум або скрегіт при натисканні на педаль зчеплення і звук зникає, якщо її відпустити, то швидше за все з ладу вийшов вижимний підшипник.
  • Нерівномірний знос гуми на шинах говорить про те, що потрібно перевірити розвал-сходження.
  • Скрипи при їзді по купинах або нерівній дорозі говорять про зношеність кульових опор.
  • При повороті керма чітко чутні клацання - несправні ШРУСи.
  • Гул при збільшенні швидкості – несправні підшипники півосей.
  • Гул з-під коліс при русі – знос ступирних підшипників.
  • Стукіт при обертанні керма на нерівній дорозі означає знос релевих тяг.
  • Свист нових гальмівних колодок, який триває понад тиждень - говорить про їхній брак.
  • Якщо скриплять старі колодки - їх пора замінити та перевірити гальмівні диски.
  • Стукіт і поскрипування амортизаторів на нерівній дорозі говорять про їх знос або витікання масла.
  • Якщо ваша машина почала гарчати як гоночна - проблеми з вихлопною трубою.
  • Якщо ваша вихлопна труба починає "стріляти" - глушник треба терміново міняти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали найвигіднішу швидкість руху автомобіля для економії палива.

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