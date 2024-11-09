"Слухаю", "так", "алло": почему так отвечать на звонок невежливо и как на украинском правильно
Начало телефонного разговора имеет огромное значение и немаловажную роль в общении. Ваши первые слова в разговоре с незнакомым человеком могут установить тон всей дальнейшей беседе. Поэтому следует знать, как лучше начать беседу и что говорить точно не следует.
Какие слова не стоит говорить в разговоре по телефону и как не стоит здороваться в трубку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера по ораторскому мастерству Павла Мацопы в Instagram.
По словам эксперта, использование популярных фраз "алло", "так", "слухаю" - может быть воспринято невежливо или незаинтересованно. И это может повлиять на дальнейший разговор. Есть гораздо более приятные фразы, которые будут более тактичны.
Правило 1
Начинать разговор нужно с приветствия: "доброго ранку", "добрий день", "вітаю". После этого спросите человека комфортно (или удобно) ему сейчас общаться. Если вы услышали положительный ответ - продолжайте. Если нет - спросите, когда можно перезвонить.
Правило 2
Когда заканчиваете беседу, обязательно попрощайтесь и дождитесь последних слов собеседника. Так как класть трубку раньше - не тактично.
Правило 3
При достижении определенных договоренностей обязательно через некоторое время продублируйте подтверждение в текстовом формате или согласие.
Правило 4
Никогда не заканчивайте разговор первым, если звонили по телефону не вы.
Правило 5
По этикету заканчивает беседу звонивший.
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