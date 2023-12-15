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Слухайте нову потужну пісню Kalush Orchestra. Вона про сильні почуття, які не знають меж

Кадри з кліпу “Це любов"
Автор: Поліна Іваненко

Kalush Orchestra презентували нову ліричну композицію "Це любов" та кліп до неї. Це перша пісня, яку гурт представив без участі одного з ключових персонажів гурту - Олега Псюка.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Kalush Orchestra.

Ця пісня розповідає про силу кохання та важливість взаєморозуміння в будь-яких життєвих обставинах та підкреслює, що справжнє кохання перетинає всі можливі кордони й існує попри  все. 

"Якщо ви любили по-справжньому, цей трек нагадає вам почуття, коли світ зупиняється, якщо з вами знаходиться "та сама" людина і як світ перевертається, коли її нема поряд. Коли все не має значення, а мають значення тільки "ви", а все інше - не помічається і стає другорядним. Нам дуже б хотілося б, щоб наша нова пісня знайшла своє місце в серцях наших прихильників", - коментує Тимофій Музичук.

 

Додамо, що “Це любов" - початок трансформації KO до мультифронтмен-гурту з трьома основними учасниками: Сашею Табом, Олегом Псюком та Тимофієм Музичуком. 

"Гурт дорослішає: образи змінюються з етнічних до сучасних, пісні несуть більш глибинний сенс", - коментують у гурті.

 

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