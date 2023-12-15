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Слушайте новую песню Kalush Orchestra. Она о сильных чувствах, не знающих границ

Кадры из клипа "Це любов"
Автор: Полина Иваненко

Kalush Orchestra представили новую лирическую композицию "Це любов" и клип к ней. Это первая песня, которую группа представила без участия одного из ключевых персонажей группы - Олега Псюка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Kalush Orchestra.

Эта песня рассказывает о силе любви и важности взаимопонимания в любых жизненных обстоятельствах и подчеркивает, что настоящая любовь пересекает все возможные границы и существует, несмотря ни на что.

"Если вы любили по-настоящему, этот трек напомнит вам чувство, когда мир останавливается, если с вами находится "тот самый" человек, и как мир переворачивается, когда его нет рядом. Когда все не имеет значения, а имеют значение только "вы" , а все остальное - не замечается и становится второстепенным. Нам бы очень хотелось, чтобы наша новая песня нашла свое место в сердцах наших поклонников", - комментирует Тимофей Музычук.

 

Добавим, что "Це любов" - начало трансформации KO в мультифронтмен-группу с тремя основными участниками: Сашей Табом, Олегом Псюком и Тимофеем Музычуком.

"Группа взрослеет: образы меняются с этнических к современным, песни несут более глубинный смысл", - комментируют в группе.

 

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