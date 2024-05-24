Слухай українське. 23 свіжі пісні, які треба додати до свого плейлиста

Шукаєте нові українські пісні для свого плейлиста і настрою? Сьогодні - дуже вдалий день для цього! Адже наприкінці травня наші артисти традиційно радують нас запальними і чуттєвими піснями, які варті вашої уваги.
РБК-Україна (проект Styler) представляє вам добірку з 23 нових українських пісень, які обов’язково варто послухати сьогодні.
Неймовірно. Чарівно. Ніжно. Красиво. Це лише маленька частинка епітетів, якими можна описати нову пісню від Джамали, яка готується знову стати мамою.
"Ця пісня адресована всім тим, хто вірить у кохання в усіх його проявах: чи це любов до чоловіка, чи до дитини. Стукає серце, новий шлях проб'ється, і це знак, що буде життя! Та любов, яка надихає", - каже артистка.
Нова пісня одного з найтоповіших реп-виконавців країни Назара Хассана розповідає про те, як токсичні відносини впливають на людину.
“Коли відчуваєш, що пружинка між тобою та іншою людиною все частіше розтягується і стає менш стійкою, це відчуття, що ти на межі, і в кінцевому підсумку ця пружинка може розірватися. На жаль, це часто стає очевидним лише тоді, коли розумієш, що можна замінити кого завгодно, навіть себе”, - додає артист.
В новому відео артист постає перед судом присяжних. Все як і у житті: спочатку вони йому аплодують, слідом засуджують і навіть хочуть розлучити його з головною героїнею.
"Суспільний осуд переживав майже кожний, хто робив щось щиро та від усього серця. Проте артист залишається вірним собі і в фіналі відеороботи міцні почуття, сильне бажання та віра все одно перемагають розлуку і темряву. Зовсім не зухвало, а впевнено артист співає ці рядки усім присяжним: "А що? Якщо нам так хочеться?" - йдеться у описі відео.
Співачка випустила альбом, який має виняткову силу. Ця музика відображає відвагу, яку співачка знайшла всередині себе та якою готова ділитися з тими, хто її сьогодні потребує.
"Мій голос зазвучав у найскладніші часи для нашої країни, та це дало мені можливість зрозуміти, що я хочу транслювати у своїй творчості, кому я хочу присвячувати свої пісні. Вони про силу українців, про відвагу наших воїнів, про непрості випробування, які нам довелося проходити, про внутрішній вогонь кожного з нас, вони про мене", - коментує довгоочікуваний реліз Марта.
Пропонуємо послухати вам одну з найпотужніших пісень альбому "Наші голоси", до створення якої долучився Сергій Жадан.
Це історія кохання двох персонажів, які шукали один одного у різних світах і нарешті знайшлися в одному з них.
"Це своєрідна історія, де числа стають символами любові, а кожна цифра приховує в собі емоційний код, розгадати який зможе лише той, хто відкриє своє серце" - коментує Антон.
Основна тема композиції - це пошук свого "я" через любов і віру, незважаючи на всі перешкоди та сумніви, що можуть виникати на шляху. Це розповідь про те, як кохання здатне змінити життя і дати новий сенс нашому існуванню.
"Чисто легенька панкуха для розпайки, щоб зовсім кукуха не улітала", - коментують артисти новий трек, яким збирають донати на ЗСУ.
Це гімн закоханого чоловіка, що в пориві пристрасної любові до дівчини співає про свої почуття.
"Справжнє кохання вражає людські серця на довго, змінює їх, окриляє та змушує співати від щастя", - говорить хлопець.
Автентична гуцулка Ірина Вихованець дала нове життя не дуже популярній, однак крутій пісні Івана Поповича. Вийшло дуже колоритно і красиво!
"Цю пісню ми хочемо присвятити усім українським випускникам. Кожен з нас зберігає в пам’яті теплі спогади зі школою. Це місце, де ти вперше зустрів друзів, робив помилки, падав і вставав, а також закохався. Випускники, закарбуйте ці моменти у своїй пам'яті, бо вони більше не повторяться", - говорять 7TEEN'S.
Ця пісня і відео у жанрі родинної саги, говорить співачка Таня Пилипишина, "про смертельний відчай від якого не можливо сховатися, а залишається тільки прийняти його". А ще про "тотальну самотність, в якій тебе ніхто не помічає, бо всі, хто тебе так добре навіть без слів розумів, пішли у вічність".
"Батько був на зв’язку зі мною щодня, зранку було повідомлення "добрий ранок, доню", а ввечері - "пой ноці" (бо я так в дитинстві бажала батькам спокійної ночі). Тому, втративши його, я втратила частину себе, частину тієї маленької дівчинки, якою була для батька", - ділиться співачка.
Пісня розказує про внутрішню боротьбу головного героя з власним Я. Про забуті мрії, та нові, можливо, страшні й водночас теплі почуття.
Після того, як один з найталановитіших артистів Костянтин Шелудько випустив сингл "Сідай на березі річки", він продовжує рухатися у тому ж руслі й радувати меломанів гарними піснями. Свіжий трек Ульмо Три звучить так, ніби він зроблений якимись культовими британськими музикантами.
Цей трек про прийняття себе, навіть коли це означає, що ти не завжди герой у своїй власній історії. Це про подвійність - бути і коханцем, і тим, хто розбиває серце, емоційну подорож, яка з цим пов'язана.
Нова пісня на вірші Василя Симоненка. Лірично і щемливо.
Ефектний кліп на свіжу пісню переможниця Євробачення 2004 присвятила новій історії про залізний ритм за мотивами переказів про характерників. Цим кліпом Руслана ілюструє епізод з майбутнього one-artist-show.
Також слід звернути увагу на такі треки:
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