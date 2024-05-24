Слухай українське. 23 свіжі пісні, які треба додати до свого плейлиста

JAMALA - "Люблю"

Неймовірно. Чарівно. Ніжно. Красиво. Це лише маленька частинка епітетів, якими можна описати нову пісню від Джамали, яка готується знову стати мамою.

"Ця пісня адресована всім тим, хто вірить у кохання в усіх його проявах: чи це любов до чоловіка, чи до дитини. Стукає серце, новий шлях проб'ється, і це знак, що буде життя! Та любов, яка надихає", - каже артистка.

ХАС - "Забудь"

Нова пісня одного з найтоповіших реп-виконавців країни Назара Хассана розповідає про те, як токсичні відносини впливають на людину.

“Коли відчуваєш, що пружинка між тобою та іншою людиною все частіше розтягується і стає менш стійкою, це відчуття, що ти на межі, і в кінцевому підсумку ця пружинка може розірватися. На жаль, це часто стає очевидним лише тоді, коли розумієш, що можна замінити кого завгодно, навіть себе”, - додає артист.

MONATIK - "А що?"

В новому відео артист постає перед судом присяжних. Все як і у житті: спочатку вони йому аплодують, слідом засуджують і навіть хочуть розлучити його з головною героїнею.

"Суспільний осуд переживав майже кожний, хто робив щось щиро та від усього серця. Проте артист залишається вірним собі і в фіналі відеороботи міцні почуття, сильне бажання та віра все одно перемагають розлуку і темряву. Зовсім не зухвало, а впевнено артист співає ці рядки усім присяжним: "А що? Якщо нам так хочеться?" - йдеться у описі відео.

Марта Липчей - "Народжена в серпні"

Співачка випустила альбом, який має виняткову силу. Ця музика відображає відвагу, яку співачка знайшла всередині себе та якою готова ділитися з тими, хто її сьогодні потребує.

"Мій голос зазвучав у найскладніші часи для нашої країни, та це дало мені можливість зрозуміти, що я хочу транслювати у своїй творчості, кому я хочу присвячувати свої пісні. Вони про силу українців, про відвагу наших воїнів, про непрості випробування, які нам довелося проходити, про внутрішній вогонь кожного з нас, вони про мене", - коментує довгоочікуваний реліз Марта.

Пропонуємо послухати вам одну з найпотужніших пісень альбому "Наші голоси", до створення якої долучився Сергій Жадан.

WELLBOY - "Цифри"

Це історія кохання двох персонажів, які шукали один одного у різних світах і нарешті знайшлися в одному з них.

"Це своєрідна історія, де числа стають символами любові, а кожна цифра приховує в собі емоційний код, розгадати який зможе лише той, хто відкриє своє серце" - коментує Антон.

Balsam - "Не шукав"

Основна тема композиції - це пошук свого "я" через любов і віру, незважаючи на всі перешкоди та сумніви, що можуть виникати на шляху. Це розповідь про те, як кохання здатне змінити життя і дати новий сенс нашому існуванню.

хейтспіч - "Мама казала"

"Чисто легенька панкуха для розпайки, щоб зовсім кукуха не улітала", - коментують артисти новий трек, яким збирають донати на ЗСУ.

Нікіта Кісельов - "Липа"

Це гімн закоханого чоловіка, що в пориві пристрасної любові до дівчини співає про свої почуття.

"Справжнє кохання вражає людські серця на довго, змінює їх, окриляє та змушує співати від щастя", - говорить хлопець.

FIЇNKA & Іван Попович - "Гуцулянка"

Автентична гуцулка Ірина Вихованець дала нове життя не дуже популярній, однак крутій пісні Івана Поповича. Вийшло дуже колоритно і красиво!

7TEEN'S - "Вальс"

"Цю пісню ми хочемо присвятити усім українським випускникам. Кожен з нас зберігає в пам’яті теплі спогади зі школою. Це місце, де ти вперше зустрів друзів, робив помилки, падав і вставав, а також закохався. Випускники, закарбуйте ці моменти у своїй пам'яті, бо вони більше не повторяться", - говорять 7TEEN'S.

Татиша - "На глибині"

Ця пісня і відео у жанрі родинної саги, говорить співачка Таня Пилипишина, "про смертельний відчай від якого не можливо сховатися, а залишається тільки прийняти його". А ще про "тотальну самотність, в якій тебе ніхто не помічає, бо всі, хто тебе так добре навіть без слів розумів, пішли у вічність".

"Батько був на зв’язку зі мною щодня, зранку було повідомлення "добрий ранок, доню", а ввечері - "пой ноці" (бо я так в дитинстві бажала батькам спокійної ночі). Тому, втративши його, я втратила частину себе, частину тієї маленької дівчинки, якою була для батька", - ділиться співачка.

Arutiunova & Feerverk - "Давайте тихіше"

Пісня розказує про внутрішню боротьбу головного героя з власним Я. Про забуті мрії, та нові, можливо, страшні й водночас теплі почуття.

Ульмо Три - "Лише твого тепла"

Після того, як один з найталановитіших артистів Костянтин Шелудько випустив сингл "Сідай на березі річки", він продовжує рухатися у тому ж руслі й радувати меломанів гарними піснями. Свіжий трек Ульмо Три звучить так, ніби він зроблений якимись культовими британськими музикантами.

Bloom Twins - "Your Type Visualiser"

Цей трек про прийняття себе, навіть коли це означає, що ти не завжди герой у своїй власній історії. Це про подвійність - бути і коханцем, і тим, хто розбиває серце, емоційну подорож, яка з цим пов'язана.

TESLENKO - "Ображайся"

Нова пісня на вірші Василя Симоненка. Лірично і щемливо.

Ruslana - "Буйна"

Ефектний кліп на свіжу пісню переможниця Євробачення 2004 присвятила новій історії про залізний ритм за мотивами переказів про характерників. Цим кліпом Руслана ілюструє епізод з майбутнього one-artist-show.

Також слід звернути увагу на такі треки:

Ivan NAVI - "Викинути тебе з голови"

Міша Правильний і ValeryBlahBlah - "Танцюють коти"

DOVI - "Мелодія"

Громадянин Топінамбур - "Чаєчка"

левко - "Перешкода"

Гуркіт - "Шоу"

Granat Garden - "Білий Безкрай"