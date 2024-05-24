Слушай украинское. 23 свежие песни, которые нужно добавить к своему плейлисту

Ищете новые украинские песни для своего плейлиста и настроения? Сегодня - очень удачный день для этого! Ведь в конце мая наши артисты традиционно радуют нас зажигательными и чувственными песнями, которые достойны вашего внимания.
РБК-Украина (проект Styler) представляет вам подборку из 23 новых украинских песен, которые обязательно следует послушать сегодня.
Невероятно. Очаровательно. Нежно. Красиво. Это лишь маленькая часть эпитетов, которыми можно описать новую песню от Джамалы, которая готовится снова стать мамой.
"Эта песня адресована всем тем, кто верит в любовь во всех его проявлениях: будь то любовь к мужу, или к ребенку. Стукає серце, новий шлях проб'ється, і це знак, що буде життя! Та вдохновляющая любовь", - говорит артистка.
Новая песня одного из самых топовых рэп-исполнителей страны Назара Хассана рассказывает о том, как токсичные отношения влияют на человека.
Когда чувствуешь, что пружинка между тобой и другим человеком все чаще растягивается и становится менее устойчивой, это ощущение, что ты на грани, и в конечном итоге эта пружинка может разорваться. К сожалению, это часто становится очевидным только тогда, когда понимаешь, что можно заменить кого угодно даже себя”, - добавляет артист.
В новом видео артист предстает перед судом присяжных. Все как и в жизни: сначала они ему аплодируют, следом осуждают и хотят развести его с главной героиней.
"Общественное осуждение переживало почти каждый, кто делал что-то искренне и от всего сердца. Однако артист остается верен себе и в финале видеоработы крепкие чувства, сильное желание и вера все равно побеждают разлуку и тьму. Совершенно не вызывающе, а уверенно артист поет эти строки всем присяжным: "А що? Якщо нам так хочеться?" - говорится в описании видео.
Певица выпустила альбом, имеющий исключительную силу. Эта музыка отражает отвагу, которую певица нашла внутри себя и готова делиться с теми, кто в ней сегодня нуждается.
"Мой голос зазвучал в самые сложные времена для нашей страны, и это дало мне возможность понять, что я хочу транслировать в своем творчестве, кому я хочу посвящать свои песни. Они о силе украинцев, об отваге наших воинов, о непростых испытаниях, которые нам пришлось проходить, о внутреннем огне каждого из нас, они обо мне", - комментирует долгожданный релиз Марта.
Предлагаем послушать вам одну из самых мощных песен альбома "Наші голоси", к созданию которой присоединился Сергей Жадан.
Это история любви двух персонажей, которые искали друг друга в разных мирах и наконец-то нашлись в одном из них.
"Это своеобразная история, где числа становятся символами любви, а каждая цифра скрывает в себе эмоциональный код, разгадать который сможет только открывший свое сердце" - комментирует Антон.
Основная тема композиции - это поиск своего "я" через любовь и веру, несмотря на все препятствия и сомнения, которые могут возникать на пути. Это рассказ о том, как любовь способна изменить жизнь и дать новый смысл нашему существованию.
"Чисто легкая панкуха для распайки, чтобы совсем кукуха не улетала", - комментируют артисты новый трек, которым собирают донать на ВСУ.
Это гимн влюбленного мужчины, который в порыве страстной любви к девушке поет о своих чувствах.
"Настоящая любовь поражает человеческие сердца на долгое время, меняет их, окрыляет и заставляет петь от счастья", - говорит парень.
Аутентичная гуцулка Ирина Воспитанник дала новую жизнь не очень популярной, но крутой песне Ивана Поповича. Получилось очень колоритно и красиво!
"Эту песню мы хотим посвятить всем украинским выпускникам. Каждый из нас хранит в памяти теплые воспоминания со школой. Это место, где ты впервые встретил друзей, совершал ошибки, падал и вставал, а также влюбился. Выпускники, отметьте эти моменты в своей памяти, потому что они больше не повторятся", - говорят 7TEEN'S.
Эта песня и видео в жанре семейной саги, говорит певица Таня Пилипишина, "о смертельном отчаянии от которого невозможно укрыться, а остается только принять его". А еще о "тотальном одиночестве, в котором тебя никто не замечает, потому что все, кто тебя так хорошо даже без слов понимал, ушли в вечность".
"Отец был на связи со мной каждый день, утром было сообщение "доброе утро, доченька", а вечером - "пой ноці" (потому что я так в детстве желала родителям спокойной ночи). Поэтому, потеряв его, я потеряла часть себя, часть той маленькой девочки, которая была для отца", - делится певица.
Песня рассказывает о внутренней борьбе главного героя с собственным Я. О забытых мечтах и новых, возможно, страшных и одновременно теплых чувствах.
После того, как один из самых талантливых артистов Константин Шелудько выпустил сингл "Сідай на березі річки", он продолжает двигаться в том же русле и радовать меломанов хорошими песнями. Свежий трек Ульмо Три звучит как будто он сделан какими-то культовыми британскими музыкантами.
Этот трек о принятии себя, даже когда это означает, что ты не всегда герой в своей истории. Это о двойственности - быть и любовником, и тем, кто разбивает сердце, эмоциональное путешествие, которое с этим связано.
Новая песня на стихи Василия Симоненко. Лирично и щемяще.
Эффектный клип на свежую песню победительница Евровидения 2004 года посвятила новой истории о железном ритме по мотивам преданий о характерниках. Этим клипом Руслана иллюстрирует эпизод из будущего one-artist-show.
Также следует обратить внимание на следующие треки:
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